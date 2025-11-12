विज्ञापन

अस्पताल से डिस्चार्ज हुए गोविंदा, हीरो नंबर 1 ने आते ही फैंस को दी ये सलाह

बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. बेहोशी की हालत में उन्हें मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. गोविंदा को थकान के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया था.

अस्पताल से डिस्चार्ज हुए गोविंदा
नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. बेहोशी की हालत में उन्हें मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. गोविंदा को थकान के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. एनडीटीवी से बात करते हुए, उन्होंने बताया कि ज्यादा जिम की वजह से उन्हें थकान हुई थी, जिसकी पुष्टि उनके डॉक्टरों ने भी की है. वहीं गोविंदा ने अपने फैंस और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और एनर्जी के लिए योग और प्राणायाम को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करने की सलाह दी.

अभिनेता ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में भी बात की और कहा कि वह उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं. बता दें कि गोविंदा को बुधवार तड़के अपने घर पर बेहोश होने के बाद तुरंत क्रिटिकेयर अस्पताल ले जाया गया. अभिनेता के दोस्त और कानूनी सलाहकार ललित बिंदल ने आईएएनएस को इस अपडेट की पुष्टि की. उनके अनुसार, गोविंदा को पहले डॉक्टर से फोन पर परामर्श के बाद दवा दी गई, लेकिन बाद में उन्हें आपातकालीन देखभाल के लिए लगभग 1 बजे अस्पताल ले जाया गया. 

न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लेने की सलाह के बाद मेडिकल जांच करवाई गई. गोविंदा के स्वास्थ्य के बारे में संपर्क करने पर सिन्हा ने बताया, 'उन्हें तेज सिरदर्द और सिर में भारीपन महसूस हो रहा था. उन्हें चक्कर भी आ रहे थे और इसी वजह से उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी गई है. डॉक्टर जांच कर रहे हैं. उन्हें कल रात भर्ती कराया गया था और डॉक्टर जल्द ही उनकी जांच करेंगे.' इसके बाद खबर आई कि गोविंदा की तबीयत ठीक है और वह घर जा चुके हैं. 

