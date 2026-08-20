गोविंदा करेंगे दूसरी शादी! मनमुटाव के बीच पुराना इंटरव्यू वायरल, चीची ने कहा था कुंडली में दो शादी के योग हैं

गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच मन-मुटाव की खबरों के बीच एक्टर का एक पुराना इंटरव्यू फिर से वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने कहा था कि उनकी कुंडली में "दूसरी शादी" का योग है. यह बात ऐसे समय में फिर से चर्चा में आई है जब इस कपल के रिश्ते के बारे में लोगों के बीच फिर से बातें हो रही हैं. हाल में सुनीता फैमिली कोर्ट पहुंचीं तो इनके तलाक की खबर ने जोर पकड़ लिया था हालांकि गोविंदा के मैनेजर ने साफ किया कि सुनीता तलाक के मामले की अपनी अर्जी वापस लेने के लिए कोर्ट गई थीं. वहीं इससे पहले खुद सुनीता गोविंदा पर अफेयर का आरोप लगा चुकी थीं.

रूपा की एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं गोविंदा

अटकलों का यह नया दौर तब शुरू हुआ जब सुनीता ने गोविंदा पर एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया और उन्हें "शुगर डैडी" कहा. मुंबई कोर्ट में उनके जाने से भी लोगों का ध्यान खींचा. हालांकि कुछ ही देर बाद मामला साफ हो गया.

गोविंदा ने पारिवारिक झगड़ों के सार्वजनिक होने के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, "जब मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है. क्या दुनिया को यह जानने की जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी. पारिवारिक मामले परिवार के अंदर ही रहने चाहिए. कई चीजें बैठकर बातचीत करने से सुलझ जाती हैं." उन्होंने आगे कहा, "अगर आज केस वापस लिया जाना था, तो इसे पहले फाइल ही क्यों किया गया? इससे मुझे दुख होता है. हम तमाशा क्यों बने?"

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कोर्ट जाना और तलाक की अर्जी वापस लेना

बुधवार (19 अगस्त) को सुनीता को मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ देखा गया. जब फोटोग्राफरों ने उनसे इस विजिट के बारे में पूछा, तो उन्होंने वजह नहीं बताई और मजाक में कहा, "हम जन्मदिन मनाने आए हैं".

दूसरी शादी करेंगे गोविंदा ?

'स्टारडस्ट' के साथ एक इंटरव्यू में गोविंदा ने अपनी कुंडली के बारे में बात की थी और कहा कि इसमें दिखाया गया है कि वह दो बार शादी करेंगे. उन्होंने कहा, "कल, कौन जानता है, मैं फिर से किसी रिश्ते में बंध सकता हूं और शायद मैं उस लड़की से शादी कर लूं जिसके साथ मैं रिश्ते में आऊं. लेकिन सुनीता को इसके लिए तैयार रहना चाहिए. तभी मैं आजाद महसूस करूंगा और मेरी कुंडली में दूसरी शादी का योग है."

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उसी इंटरव्यू में, गोविंदा ने अपनी को-स्टार्स जूही चावला और दिव्या भारती के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, "मैं किस्मत में बहुत यकीन रखता हूं. जो होना है, वह होकर रहेगा. हां, मुझे जूही बहुत पसंद है. दिव्या भारती भी. दिव्या बहुत अट्रैक्टिव लड़की है. किसी आदमी के लिए खुद को उससे दूर रखना मुश्किल है. मुझे पता है कि सुनीता इन सब बातों से बहुत नाराज होंगी. लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि मैं अभी भी दिव्या के अट्रैक्शन से खुद को दूर रख रहा हूं. मैंने अभी तक उस आकर्षण के आगे घुटने नहीं टेके हैं."