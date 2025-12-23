गोविंदा की फिल्म निकली धुरंधर से आगे! हॉलीवुड फिल्म के सीन वायरल तो कनफ्यूज हुए लोग, चीची ने कब की ये फिल्म?

जेम्स कैमरन की लेटेस्ट फिल्म अवतार: फायर एंड ऐश की रिलीज के बाद, सोशल मीडिया पर AI-जेनरेटेड वीडियो और इमेज की बाढ़ आ गई है, जिनमें बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को फिल्म के एक कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है. ये क्रिएशन्स गोविंदा को नेवी ब्लू कलर में, पॉपुलर डायलॉग बोलते हुए, और यहां तक ​​कि फिल्म के हीरो जेक सुली के साथ बातचीत करते हुए दिखाते हैं.

क्या है वायरल मीम्स का सच?

हालांकि, इनमें से कोई भी कैमियो असली नहीं है. ये इंटरनेट यूजर्स ने एआई टूल्स के जरिए महज एंटरटेनमेंट के लिए बनाए हैं. कमाल की बात ये है कि इन्हें इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है और शेयर भी किया जा रहा है. वायरल कंटेंट में ऐसे सीन शामिल हैं जैसे गोविंदा बड़े पर्दे पर रंगीन गुजराती जैकेट पहने हुए हैं, जिससे थिएटर के दर्शक हैरान हो जाते हैं. फेक कैमियो के कई वर्जन ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे हैं, हर एक में कुछ अनोखे टच हैं.

यह ट्रेंड शायद एक पुराने इंटरव्यू से शुरू हुआ है जिसमें गोविंदा ने दावा किया था कि उनसे ओरिजिनल अवतार फिल्म के लिए कॉन्टैक्ट किया गया था. मुकेश खन्ना के साथ बातचीत में, गोविंदा ने कहा कि उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था - जो आखिरकार अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई - क्योंकि उन्हें यह आइडिया पसंद नहीं आया था.

गोविंदा ने ठुकराया था 18 करोड़ का ऑफर

गोविंदा ने विस्तार से बताया, “मैंने 21.5 करोड़ रुपये का ऑफर भी छोड़ दिया था, हालांकि मुझे यह याद है क्योंकि यह दर्दनाक था. मैं अमेरिका में एक सरदारजी से मिला था और उन्हें मिठाइयों और स्वादिष्ट चीजों में काम करने का एक बिजनेस आइडिया दिया था. कुछ साल बाद, उन्होंने कहा कि यह आइडिया उनके लिए बहुत काम आया. वहां उन्होंने मुझे जेम्स कैमरन से मिलवाया. उन्होंने मुझसे जेम्स के साथ एक फिल्म करने के लिए कहा, इसलिए मैंने इस पर चर्चा करने के लिए उन्हें डिनर पर बुलाया.”

एक्टर ने आगे कहा, “फिल्म का टाइटल भी मैंने ही दिया था... मैंने कहा, ‘दूसरी बार बनेगी अवतार!' तो वह मुझसे कहता है, ‘हीरो लंगड़ा है!' मैंने कहा, ‘लंगड़ा? हेलो? मैं तुम्हारी फिल्म नहीं कर रहा हूं! उसने कहा, ‘मैं तुम्हें 18 करोड़ ऑफर कर रहा हूं' मैंने कहा, ‘मुझे तुम्हारे 18 करोड़ नहीं चाहिए.' उसने कहा कि शूटिंग 410 दिनों की होगी. मैंने कहा कि यह ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने शरीर पर पेंट करवाऊंगा, तो मैं हॉस्पिटल पहुंच जाउंगा!”

सुनीता आहूजा बोलीं मुझे कुछ मालूम नहीं

गोविंदा की पत्नी, सुनीता आहूजा ने उर्फी जावेद के साथ एक पॉडकास्ट में इन दावों पर बात की थी. उन्होंने कहा, "अरे यार मुझे तो नहीं पता ये कब ऑफर हुआ, 40 साल तो मुझे होंगे हैं गोविंदा के साथ. वो अवतार का डायरेक्टर-प्रोड्यूसर कब आया मुझे नहीं मालूम. हुई भी है कि मुझे नहीं मालूम. मैं झूठ नहीं बोलती ना मैं किसी का साइड लूंगी. मैं झूठ का साथ नहीं देती.

अवतार फायर एंड ऐश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Avatar Fire and Ash दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. यह अवतार सीरीज की तीसरी कड़ी है, जो पेंडोरा ग्रह की कहानी को आगे बढ़ाती है. फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर करीब 345 मिलियन डॉलर (लगभग 28,741,500,000 करोड़ रुपये) की कमाई कर ली है. इसमें अमेरिका और कनाडा से 88 मिलियन डॉलर (7,89,42,55,600 करोड़ रुपये), जबकि बाकी देशों से 257 मिलियन डॉलर (23,05,45,31,950 करोड़ रुपये) आए हैं.