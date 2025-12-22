जेम्स कैमरून की अवतार 3 से वायरल हुआ गोविंदा का सीन! बोले- हटा सवान की घटा

हॉलीवुड से इस वक्त जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. अवतार (2009) का यह तीसरा पार्ट है और साल 2022 में अवतार 2 रिलीज हुई थी. अवतार दुनिया की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म है. फिलहाल 'अवतार: फायर एंड ऐश' दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है. जंगल से शुरू हुई अवतार की कहानी पानी के बाद अब आग के जहान में जा पहुंची है. अब फिल्म से जुड़ा एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जो लोगों को हंसाने का काम कर रहा है. आपने गोविंदा को यह कहते कई बार सुना होगा कि उन्होंने फिल्म अवतार ठुकरा दी थी और फिल्म का नाम भी उन्होंने ही दिया है. अब अवतार 3 से उनका एक सीन वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें: मुंबई में एनाकोंडा ने मचाया कहर, समुद्र से निकलकर रेलवे स्टेशन तक हाहाकार- देखें वीडियो



अवतार 3 से गोविंदा का सीन वायरल ?



'अवतार: फायर एंड ऐश' से जुड़ी सोशल मीडिया पर वायरल इस क्लिप में गोविंदा का अवतार रूप देखने को मिल रहा है. इस वायरल वीडियो में गोविंदा अवतार लुक में अपनी फिल्म का डायलॉग 'हटा सावन की घटा, खा-खुजा बत्ती बुझा सोजा' बोलते दिख रहे हैं. यह वीडियो देखने में बहुत फनी है और लोग इस पर खूब ठहाके लगा रहे हैं. इस वीडियो पर कई लोगों ने लाफिंग इमोजी पोस्ट किये हैं. एक ने लिखा है, 'आखिरकार गोविंदा को अवतार में काम मिल ही गया'. दूसरा लिखता है, 'लो दिख गया गोविंदा का अवतार लुक'. कईयों ने इसी तरह गोविंदा की चुटकी ली है. बता दें, यह एक एआई जनरेट वीडियो है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.



गोविंदा ने ठुकरा दी थी फिल्म?

इस वीडियो को बनाने का कारण यह है कि एक इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा था कि जेम्स कैमरून ने सबसे पहले उनसे इस फिल्म के लिए कॉन्टैक्ट किया था और उन्हें लीड रोल ऑफर किया था. गोविंदा ने यह भी कहा था कि उन्होंने ही इस फिल्म का नाम अवतार डायरेक्टर को दिया था. एक्टर ने यह भी खुलासा किया था कि उन्होंने इस फिल्म को इसलिए ठुकराया था क्योंकि इसका हीरो एक अपाहिज अवतार है, जो दुश्मनों से अपने लोगों को बताता है. गोविंदा की मानें तो उन्होंने जेम्स कैमरून को यह कहकर फिल्म ठुकरा दी थी कि एक अवतारी पुरुष कैसे अपाहिज हो सकता है. वहीं, अवतार ने दुनिया में क्या करिश्मा दिखाया है, यह सभी जानते हैं.