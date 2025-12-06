विज्ञापन

गोविंदा ने इस सुपरस्टार के साथ कभी नहीं किया काम, हीरो नंबर वन ने बताया इंडस्ट्री के सबसे समझदार एक्टर

गोविंदा ने हंसते हुए कहा कि SRK की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने सबसे पहले प्यार किसी और से नहीं, खुद से किया था.

शाहरुख खान को गोविंदा ने बताया सबसे समझदार एक्टर
नई दिल्ली:

कपिल शर्मा के धमाल वाले कॉमेडी चैट शो के एक पुराने एपिसोड में गोविंदा ने शाहरुख खान की ऐसी तारीफ कर दी कि लोग आज भी उस क्लिप को बार-बार देख रहे हैं. बातचीत के दौरान ‘हीरो नंबर 1' ने बड़े मजेदार अंदाज में कहा कि शाहरुख शुरुआत से ही इंडस्ट्री के सबसे समझदार और दिमाग वाले एक्टर रहे हैं. गोविंदा ने हंसते हुए कहा कि SRK की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने सबसे पहले प्यार किसी और से नहीं, खुद से किया था. पढ़े-लिखे, तेज दिमाग और समझदार फैसले लेने की आदत ने उन्हें कम उम्र में ही वो बातें सिखा दीं जो बड़े-बड़े एक्टर भी देर से समझ पाते हैं.

कभी साथ नहीं किए किसी फिल्म में काम

गोविंदा और शाहरुख खान दोनों ने अपने-अपने दौर में बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दीं, लेकिन दोनों ने कभी एक साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया. हालांकि दोनों ही अपने टैलेंट, मेहनत और सेल्फ-मेड जर्नी के लिए जाने जाते हैं.

सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन

गोविंदा की ओर से शाहरुख के बारे में इंस्टाग्राम पर कही गई बातों पर कई फैन्स ने अपने रिएक्शन दिए. एक ने कहा, 'गोल्डन लाइन- सबसे पहले प्यार अपने आप से किया.' वहीं, एक ओर ने कहा, 'दोनों ही सेल्फ-मेड और बेहतरीन एक्टर हैं.'

गोविंदा की निजी जिंदगी और विवाद

बता दें कि बीते कुछ सालों में गोविंदा अपने फिल्मी करियर से ज़्यादा निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. कभी गोलीकांड के विवाद ने ध्यान खींचा, तो कभी पत्नी सुनीता आहूजा से तलाक की अफवाहों ने उन्हें चर्चा का विषय बना दिया. एक समय बॉलीवुड के ‘हीरो नंबर 1' कहे जाने वाले गोविंदा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के कारण सुर्खियों में रहते हैं. हालांकि, इन दिनों अभिनेता अपने आगामी फिल्मी प्रोजेक्ट की वजह से फिर से लाइमलाइट में लौट आए हैं.

