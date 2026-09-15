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बॉलीवुड के वो पति-पत्नी, जिन्होंने साथ में किया काम, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने तो आज तक नहीं दी फ्लॉप

सैफ अली खान और करीना कपूर खान निस्संदेह बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक हैं. सालों से दोनों ने ओमकारा, टशन, कुर्बान और एजेंट विनोद जैसी यादगार फिल्मों में स्क्रीन स्पेस शेयर किया है.

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बॉलीवुड के वो पति-पत्नी, जिन्होंने साथ में किया काम, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने तो आज तक नहीं दी फ्लॉप
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रियल-लाइफ कपल्स को स्क्रीन पर अपनी केमिस्ट्री दिखाते हुए देखना हमेशा कुछ खास होता है. इंटेंस रोमांस और दिलचस्प प्रेम कहानियों से लेकर यादगार सिनेमाई पलों तक, बॉलीवुड के कई कपल्स ने अपनी ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन मौजूदगी से दर्शकों का दिल जीता है. यहां बॉलीवुड के कुछ पसंदीदा रियल-लाइफ कपल्स पर एक नजर, जिन्होंने साथ में स्क्रीन स्पेस भी शेयर किया है.

सैफ अली खान और करीना कपूर खान
 

सैफ अली खान और करीना कपूर खान निस्संदेह बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक हैं. सालों से दोनों ने ओमकारा, टशन, कुर्बान और एजेंट विनोद जैसी यादगार फिल्मों में स्क्रीन स्पेस शेयर किया है. को-स्टार्स से लेकर जीवनसाथी बनने तक का उनका सफर उन्हें इंडस्ट्री के सबसे आइकॉनिक रियल-लाइफ कपल्स में से एक बनाता है.

 रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण

 रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को बॉलीवुड के सबसे बड़े पावर कपल्स में से एक माना जाता है. गोलियों की रासलीला राम-लीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, 83 और सिंघम अगेन जैसी फिल्मों में उनकी शानदार ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीता है. चाहे ऑन-स्क्रीन हो या ऑफ-स्क्रीन, दीपवीर ने दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है.

सिद्धार्थ और अदिति राव हैदरी
 

जीवनसाथी बनने से पहले सिद्धार्थ और अदिति राव हैदरी ने महा समुद्रम में स्क्रीन स्पेस शेयर किया था. अब शादी के बंधन में बंधने के बाद यह कपल आगामी एंथोलॉजी लस्ट स्टोरीज 3 में एक बार फिर साथ नजर आने वाला है. उनका यह रीयूनियन पहले ही फैन्स के बीच उत्साह पैदा कर चुका है, जो एक बार फिर इस रियल-लाइफ कपल को स्क्रीन पर अपनी केमिस्ट्री दिखाते हुए देखने के लिए उत्सुक हैं. हाल ही में रिलीज हुए पोस्टर और ट्रेलर ने भी दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है, जो एक रोमांचक और फ्रेश डायनेमिक का वादा करते हैं, जिसमें सिद्धार्थ और अदिति केंद्र में हैं.

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट
 

दोनों ने ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन – शिवा में बड़े पर्दे पर साथ काम किया था, जहां उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया. अब दोनों संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित लव एंड वॉर के लिए फिर से साथ आने वाले हैं, जिससे उनका आगामी कोलैबोरेशन देखने लायक बन गया है.

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी
 

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने शेरशाह में अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीता. जहां उन्होंने कैप्टन विक्रम बत्रा और डिंपल चीमा की भावनात्मक प्रेम कहानी को पर्दे पर जीवंत किया. को-स्टार्स से लेकर जीवनसाथी बनने तक के उनके सफर ने उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी को दर्शकों के लिए और भी खास बना दिया है.

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय भी एक साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं. जिसमें यह दोनों फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के, गुरु, धूम 2 जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं. बता दें, ये दोनों ने शादी करने से पहले एक साथ फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के की थी. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. लेकिन इन दोनों की फिल्म गुरु और धूम 3 सफल रही.

बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर

बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर भी हॉरर फिल्म अलोन में एक साथ नजर आ चुके हैं. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई. लेकिन दर्शकों को इन दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी लगी. फिल्म रिलीज होने के बाद इन दोनों ने शादी कर ली. फिल्मी सेट पर प्यार पाने से लेकर अपनी रियल-लाइफ केमिस्ट्री को दोबारा स्क्रीन पर लाने तक, इन कपल्स ने दर्शकों को जश्न मनाने के कई मौके दिए हैं.

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