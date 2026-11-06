'रामायण' में तपस्या से लेकर तीनों लोकों के राजा तक, रावण के हर रूप में छाए सुपरस्टार यश

फिल्म 'रामायण' को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. फिल्म में रावण जैसे कई परतों वाले किरदार को पर्दे पर उतारते हुए अभिनेता यश ने गहरी छाप छोड़ी है. उन्होंने अपने अभिनय में ताकत, गहराई और गंभीरता का शानदार मेल दिखाया है. उनका यह अंदाज साबित करता है कि वह हर फिल्म के साथ खुद को एक अभिनेता के रूप में बेहतर बनाने की कोशिश कर रहते हैं.

यश की दमदार एंट्री

यश की एंट्री के साथ ही पर्दे पर उनकी मौजूदगी महसूस होने लगती है. रावण के किरदार में वह शक्ति, महत्वाकांक्षा, अहंकार और जटिल भावनाओं को बखूबी पेश करते हैं. उनके अभिनय में एक तरफ तपस्या और संयम के पल दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ तीनों लोकों पर राज करने वाले शक्तिशाली राजा का भव्य रूप भी नजर आता है. रावण के दस सिरों वाला दृश्य उनके किरदार की अलग-अलग भावनाओं और व्यक्तित्व के कई पहलुओं को सामने लाता है. यश अपने हाव-भाव, बॉडी लैंग्वेज और दमदार स्क्रीन प्रजेंस से रावण को भव्य बनाने के साथ-साथ उसके भीतर की गहराई को भी बनाए रखते हैं.

यश ने छोड़ी गहरी छाप

फिल्म के कई अहम दृश्य यश की परफॉर्मेंस की वजह से और प्रभावशाली बन जाते हैं. कुबेर के साथ उनका टकराव, इंद्र के खिलाफ युद्ध और खास तौर पर जटायु के साथ उनका मुकाबला फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में शामिल हैं. रावण और जटायु के बीच का युद्ध अपने बड़े स्तर, रोमांच और शानदार विजुअल्स की वजह से खास है. इस दृश्य में यश का अभिनय किरदार की ताकत और उसके व्यक्तित्व के प्रभाव को और बढ़ा देता है.

यह भी पढ़ें | Sunny Deol as Hanuman: राम-रावण नहीं, इस स्टार की एंट्री पर सबसे ज्यादा गूंजे थिएटर

यश की इस परफॉर्मेंस को खास बनाने वाली एक और बात उनका अब तक का अभिनय सफर है. उन्होंने एक बार फिर दिखाया है कि वह किसी एक छवि या खास तरह के किरदार तक सीमित नहीं रहना चाहते. रावण की भूमिका उनके लिए एक बिल्कुल अलग तरह का अनुभव है, जिसमें उन्हें एक जटिल और चुनौतीपूर्ण चरित्र को समझने और पर्दे पर उतारने का मौका मिला है. अपने करियर के इस मुकाम पर भी उन्होंने आसान और तय फॉर्मूले वाली कमर्शियल फिल्मों पर निर्भर रहने के बजाय ऐसे किरदार को चुना, जिसमें अभिनय के कई रंग दिखाने की गुंजाइश है. यह फैसला बताता है कि वह अपने काम को लेकर कितने महत्वाकांक्षी हैं.

एक्टिंग के साथ फिल्म में बने सह-निर्माता

अभिनय के अलावा 'रामायण' में सह-निर्माता के तौर पर भी यश की भूमिका अहम है. नमित मल्होत्रा के साथ मिलकर वह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हैं. उनका यह जुड़ाव सिर्फ एक बड़े स्टार के तौर पर फिल्म से जुड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा को बड़े स्तर पर ले जाने की सोच भी दिखाता है. दोनों की कोशिश भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं से जुड़ी कहानियों को दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाने की है. अभिनेता और निर्माता के तौर पर यश कहानी, फिल्म के स्तर और भारतीय सिनेमा की वैश्विक संभावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं.

यश की खासियत

यश के करियर को देखें तो खुद को लगातार बदलना और नई चुनौतियां स्वीकार करना उनकी खासियत रही है. उनकी लोकप्रियता और पर्दे पर बड़े स्टार वाली छवि अपनी जगह है, लेकिन उन्हें अलग पहचान उनकी जोखिम उठाने और अनजान भूमिकाओं को अपनाने की इच्छा देती है. रावण के किरदार में उन्हें अपने अभिनय का ऐसा पक्ष दिखाने का मौका मिला है, जिसे दर्शकों ने पहले शायद ही इस अंदाज में देखा हो.

'रामायण', यश के अभिनय कौशल और निर्माता के तौर पर उनकी सोच, दोनों को सामने लाती है. वह हर नए प्रोजेक्ट के साथ अपने लिए नए मानक तय करने की कोशिश कर रहे हैं. रावण के रूप में दर्शकों को पर्दे पर सिर्फ एक बड़े सुपरस्टार की मौजूदगी नहीं दिखती, बल्कि एक ऐसे अभिनेता की झलक मिलती है, जो लगातार प्रयोग कर रहा है और अपने काम से चौंकाने की क्षमता रखता है. यश किसी भी फ्रेम में सिर्फ नजर नहीं आते, बल्कि अपनी मौजूदगी से उस पर छा जाते हैं.