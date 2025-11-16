विज्ञापन

जब अमिताभ बच्चन को फराह खान ने लगाई डांट, तुम अपने आप को समझते क्या हो..?

अमिताभ बच्चन ने फराह खान से कहा, "मैंने आपको बहुत डांटते सुना है. एक गाना था जिसमें उन्हें मुझे और अभिषेक को कोरियोग्राफ करना था, जहां हमें एक टोपी उठाकर अपने सिर पर डालनी थी. तब आपने मुझे डांटा था.

नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर 'कौन बनेगा करोड़पति 13' का एक पुराना क्लिप फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें बिग बी दीपिका पादुकोण से पूछ रहे हैं, "क्या फराह ने आपको कभी सेट पर डांटा है?" इस पर दीपिका ने जवाब दिया, "वह कब नहीं डांटतीं?" फराह ने आगे कहा, "यह सही नहीं है."शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने फिर कहा, "मैंने आपको बहुत डांटते सुना है. एक गाना था जिसमें उन्हें मुझे और अभिषेक को कोरियोग्राफ करना था, जहां हमें एक टोपी उठाकर अपने सिर पर डालनी थी. हमारी इतनी प्रैक्टिस के बावजूद, वह मेरे सिर पर सही से नहीं पड़ रही थी. उन्होंने मुझे डांटा, "अरे, ठीक से करो, तुम खुद को क्या समझते हो?" 

इस पर फराह खान ने बीच में ही टोकते हुए कहा, "मैं अभिषेक को यही कह रही थी." अमिताभ बच्चन ने आगे कहा, "लेकिन उसकी टोपी तो सही से पड़ रही थी!" फराह ने फिर मज़ाक में पूछा, "क्या अब तुम आखिरकार सही से पड़ रहे हो?"

अमिताभ बच्चन ने हॉलीवुड फ़िल्म द इंटर्न का हिंदी रीमेक साइन किया है, जिसमें वह दीपिका पादुकोण के साथ वह सह-कलाकार होंगे. पहले, दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर इसमें अभिनय करने वाले थे. मूल फ़िल्म में रॉबर्ट डी नीरो और ऐनी हैथवे हैं. दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन इससे पहले पीकू और आरक्षण जैसी फ़िल्मों में साथ काम कर चुके हैं.

