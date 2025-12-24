विज्ञापन

Mirzapur : बड़े पर्दे पर भौकाल मचाने को तैयार 'गुड्डू भैया', अली फजल ने शेयर किया अपना खास अनुभव

अभिनेता अली फजल ने 'मिर्जापुर द फिल्म' में अपने किरदार 'गुड्डू भैया' की वापसी पर बात की. उन्होंने बताया कि यह किरदार शब्दों से ज्यादा अपनी चुप्पी से असर छोड़ता है. अली ने जैसलमेर में शूटिंग पूरी कर ली है और फिल्म को वेब सीरीज से ज्यादा रोमांचक बताया है.

'मिर्जापुर' की कहानी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके के मिर्जापुर जिले की है.

ओटीटी की दुनिया में 'मिर्जापुर' सीरीज दमदार कहानियों और यादगार किरदारों के लिए जानी जाती है. इसमें अपराध और सत्ता की दुनिया को अलग अंदाज में दिखाया गया. वहीं, किरदारों ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. अब यही फ्रेंचाइजी फिल्म के तौर पर दर्शकों के सामने आने वाली है. इस कड़ी में, एक बार फिर अभिनेता अली फजल अपने चर्चित किरदार गुड्डू भैया को निभाते हुए दिखाई देंगे. फिल्म को लेकर अली फजल काफी उत्साहित हैं. इस बीच, उन्होंने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में अपने किरदार और शूटिंग अनुभव को लेकर खुलकर बात की.

चुप्पी में भी है गहराई

आईएएनएस से बात करते हुए अली फजल ने कहा, ''गुड्डू भैया का किरदार अपने साथ एक गहरी इमोशनल लेयर और बोझ लेकर चलता है. इस भूमिका में लौटना हर बार एक अलग अनुभव होता है. गुड्डू भैया की चुप्पी, उसकी एक्सप्रेशन और उसका स्वभाव कई बार शब्दों से ज्यादा असर छोड़ते हैं. यही वजह है कि इस किरदार को निभाना आसान नहीं होता.''

राजस्थान की रेत और गुड्डू भैया का अंदाज

'मिर्जापुर द फिल्म' की शूटिंग तेजी से आगे बढ़ रही है. अली फजल ने बुधवार को राजस्थान शेड्यूल पूरा किया. उन्होंने कहा, ''जैसलमेर की रेतीली जमीन, खुला आसमान और वहां का माहौल फिल्म की कहानी को एक नया रूप दे रहा है. इस लोकेशन ने कहानी में एक अलग तरह की गहराई और सच्चाई जोड़ी है, जो दर्शकों को बड़े पर्दे पर साफ महसूस होगी.''

अली फजल ने कहा, ''जो कुछ अब तक शूट किया गया है, वह पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है. फिल्म में आगे और भी कई अहम मोड़ और घटनाएं देखने को मिलेंगी. 'मिर्जापुर' की यह फिल्म पहले से भी ज्यादा रोमांच और भावनाओं से भरपूर होगी.''

राजस्थान शूट के दौरान अली फजल ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी साझा कीं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने जैसलमेर और जोधपुर के लोगों का दिल से धन्यवाद किया. उन्होंने लिखा, ''यहां हमें बहुत प्यार और अपनापन मिला. स्थानीय लोगों के सम्मान के चलते शूटिंग के दौरान घर से दूर रहते हुए भी हमें घर जैसा एहसास हुआ.''

उन्होंने राजस्थानी अंदाज में 'खम्माघणी' कहकर सभी का आभार जताया.

'मिर्जापुर' की कहानी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके के मिर्जापुर जिले की है. यह कहानी अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक बड़ा हथियार कारोबारी और अपराध की दुनिया का ताकतवर नाम है. सत्ता, लालच, बदले और हिंसा की इस कहानी में रिश्तों के टूटने और इंसानी कमजोरियों को भी दिखाया गया है.

