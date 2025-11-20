Family Man 3 Star Cast Fees: मनोज बाजपेयी पड़े सबसे महंगे, जयदीप अहलावत ने भी की मोटी कमाई, जानें फैमिली मैन 3 के सितारों की फीस

Family Man 3 Star Cast Fees: ‘द फैमिली मैन 3' का ट्रेलर आते ही इंटरनेट पर उत्साह की लहर दौड़ गई. सीजन 3 की कहानी पहले से ज्यादा धमाकेदार और इमोशनल दिख रही है, वहीं स्टारकास्ट की भारी भरकम फीस ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं. आखिर किसने सबसे ज्यादा कमाया और किसका रोल सबसे दमदार रहेगा? ‘द फैमिली मैन 3' का ट्रेलर आते ही इंटरनेट पर जैसे हलचल मच गई. अच्छी वेब सीरीज देखने के ख्वाहिशमंद फैन्स का तो जैसे इंतजार ही खत्म हो गया. पहले दो सीजन में श्रीकांत तिवारी ने जितनी उठापटक की उसने दर्शकों को इस सीरीज से जोड़ कर रखा. अब तीसरे सीजन में कहानी और भी बड़ी, धमाकेदार और इमोशनल होने वाली है. लेकिन इससे पहले एक और चीज ने खूब सुर्खियां बटोरी. वो है सीजन 3 की स्टारकास्ट की मोटी मोटी फीस. आखिर किसने सबसे ज्यादा कमाया और किसकी पॉकेट हुई सबसे भारी? चलिए, सब जान लेते हैं.

किसने कितनी कमाई?

सबसे पहले बात करते हैं हमारे ‘फैमिली मैन' मनोज बाजपेयी की. जिन्होंने ये साबित कर दिया कि असली हीरो वही होता है जो स्क्रीन पर भी छा जाए और कमाई में भी. रिपोर्ट्स के मुताबिक मनोज बाजपेयी ने इस बार सीधे 20.25 से 22.50 रु. करोड़ तक चार्ज किए. नए धमाकेदार विलेन के तौर पर आए जयदीप अहलावत को भी 9 करोड़ तक की फीस मिली है. निमरत कौर इस सीजन में बेहद दिलचस्प रोल निभा रही हैं. उन्होंने भी 8 से 9 रु. करोड़ कमाए हैं. दर्शन कुमार यानी मेजर समीर भी पीछे नहीं रहे. उन्हें भी लगभग उतनी ही रकम मिली. जेके के रोल में दिल जीतने वाले शारीब हाशमी को करीब 5 करोड़ रु. मिले हैं. सुचित्रा के रूप में प्रियामणि ने इस बार लगभग 7 करोड़ रु. कमाए. जबकि धृति का किरदार निभाने वाली अशलेशा ठाकुर ने 4 करोड़ रु का चेक उठाया है.

इस बार दांव और बड़ा

इस सीजन में श्रीकांत की लाइफ पहले से भी जादा उलझ चुकी है. एक तरफ घर की टेंशन, दूसरी तरफ देश की सुरक्षा. नए दुश्मन रुक्मा (जयदीप) और मीरा (निमरत) उनकी जिंदगी को पूरी तरह से हिला देते हैं. सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि श्रीकांत आखिरकार अपने बच्चों को अपनी असली जॉब बताने की सोचते हैं. लेकिन जैसे ही सच बाहर आता है, खतरा सीधे उनके घर पहुंच जाता है. यानी इस बार श्रीकांत को न सिर्फ देश बचाना है, बल्कि अपने परिवार को भी हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना है. और यही इस सीजन को बनाता है जादा इमोशनल, जादा तगड़ा और 100% बिंज वर्दी.

