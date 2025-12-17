विज्ञापन

धुरंधर देखकर मजा नहीं आया तो कोई बात नहीं, OTT पर देख डालिए 2025 की ये बेस्ट 5 वेब सीरीज

2025 में ओटीटी पर कंटेंट का जबरदस्त धमाल रहा. अगर आप भी ऑनलाइन कंटेंट देखने को शौकीन हैं तो आपके लिए पेश हैं IMDB की टॉप-5 वेब सीरीज.

धुरंधर में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं
नई दिल्ली:

2025 ओटीटी की दुनिया के लिए बेहद खास साल साबित हुआ. इस साल कंटेंट की क्वालिटी और वैरायटी दोनों ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. एक तरफ तगड़ा सस्पेंस और इंटेंस ड्रामा था, तो दूसरी तरफ हल्की फुल्की कॉमेडी और फैमिली इमोशन्स का भी तड़का लगा रहा. दर्शकों ने न सिर्फ इन वेब सीरीज को पसंद किया, बल्कि सोशल मीडिया पर इनके किरदारों, डायलॉग्स और कहानी को लेकर खूब चर्चा भी हुई. यहां हम उसी शानदार कंटेंट की बात कर रहे हैं जिसने 2025 में सबसे ज्यादा वाहवाही बटोरी और अपने अपने जॉनर में नई मिसाल बन गई. चलिए जानते हैं IMDB के अनुसार साल की टॉप 5 वेब सीरीज के बारे में.

1. द फैमिली मैन (सीजन 3)

मनोज बाजपेयी की ये सुपरहिट सीरीज दर्शकों की पहली पसंद रही. श्रीकांत तिवारी अपने सीक्रेट मिशन और फैमिली लाइफ के बीच कैसे बैलेंस बनाते हैं. ये सीजन उसी संघर्ष को और गहराई से दिखाता है. नए मिशन, खतरनाक विलेन और इमोशनल पल, सब कुछ दर्शकों को सीट से बांधे रखता है.

2. द हंट- द राजीव गांधी एसासिनेशन केस

1991 में राजीव गांधी की हत्या और उसके बाद हुई 90 दिनों की तगड़ी जांच को बेहद रियल और रिसर्च बेस्ड तरीके से दिखाया गया है इस वेब सीरीज में. सीरीज की टोन गंभीर है. लेकिन इसका प्रेजेंटेशन इतना मजबूत है कि दर्शकों को हर एपिसोड एक डॉक्यूड्रामा जैसा एक्सपीरियंस देता है.

3. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड

ये सीरीज एक एंबिशियस आउटसाइडर की नजर से बॉलीवुड को दिखाती है. चमकते पर्दे के पीछे क्या संघर्ष, राजनीति और अजीबोगरीब हालात होते हैं. इसमें उन्हें मजेदार ढंग से पेश किया गया है. ह्यूमर, कैमियो और ओवर द टॉप किरदार इसे खास बनाते हैं.

4. पंचायत (सीजन 4)

पंचायत 2025 में फिर दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही. गांव की सादगी, आम लोगों की समस्याएं और अभिषेक की जिंदगी में होने वाले नए उतार-चढ़ाव ने इसे हर उम्र के दर्शकों के लिए परफेक्ट फैमिली शो बनाया.

5. बकैती

पुराने गाजियाबाद के बैकड्रॉप पर बनी ये सीरीज एक परिवार की आर्थिक मुश्किलों के साथ-साथ भाई-बहन के रिश्ते को बेहद रिलेटेबल तरीके से दिखाती है. हल्की फुल्की कॉमेडी और प्यारी कहानी इसे पूरी तरह एंटरटेनिंग बनाते हैं.

