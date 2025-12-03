स्ट्रेंजर थिंग्स 5 से आगे निकली फैमिली मैन 3, जानें प्राइम वीडियो की वेब सीरीज ने नेटफ्लिक्स शो को कैसे पछाड़ा

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पिछले कुछ समय से वेब सीरीज का नया दौर चला है, हर हफ्ते कोई ना कोई बड़ी वेब सीरीज ओटीटी पर स्ट्रीम होती है. 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई स्ट्रेंजर थिंग्स 5 ने वैसे तो पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया, लेकिन भारत में इसके सामने अमेजॉन प्राइम वीडियो की नई सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3 ने कमाल कर दिया और स्ट्रेंजर थिंग्स 5 से डबल व्यूज इस वेब सीरीज को मिले हैं. आइए आपको बताते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के कंपैरिजन फैमिली मैन को दर्शकों का कितना प्यार मिला.

स्ट्रेंजर थिंग्स से आगे निकली फैमिली मैन

द फैमिली मैन सीजन 3 का प्रीमियर 21 नवंबर 2025 को हुआ था, पहले हफ्ते ही दर्शकों को इस सीरीज का खूब प्यार मिला. रिपोर्ट्स के अनुसार, 24 से 30 नवंबर तक एक हफ्ते में इस फिल्म को 70 लाख व्यूज मिले. वहीं, स्ट्रेंजर थिंग्स 5 (वॉल्यूम 1) को कुल 35 लाख व्यू मिले, यानी कि भारत में द फैमिली मैन सीजन 3 ने स्ट्रेंजर थिंग्स 5 की तुलना में लगभग दोगुनी पॉपुलैरिटी हासिल की है.

द फैमिली मैन में एक मिडिल क्लास मैन जो की एक एजेंट भी होता हैं, उसकी कहानी दिखाई गई है कि कैसे वो अपनी फैमिली और अपने काम के बीच में सामंजस्य बिठाता हैं. वहीं, स्ट्रेंजर थिंग्स 5 साइंस स्टोरी और हॉरर पर बेस्ड है, जिसे ग्लोबली बहुत पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन भारत में फैमिली मैन सीजन 3 को इसके कंपैरिजन ज्यादा पसंद किया गया.

2019 से डोमिनेट कर रही थे फैमिली मैन

बता दें कि द फैमिली मैन का पहला सीजन साल 2019 में आया था, इसके बाद दूसरा सीजन 2021 में आया. इस वेब सीरीज में मनोज बाजपेई श्रीकांत तिवारी के रोल में नजर आते हैं, इसके अलावा फिल्म में अश्लेषा ठाकुर, प्रियामणि, शरीफ हाशमी, जयदीप अहलावत और निमृत कौर जैसे कलाकार भी नजर आए हैं.

फैमिली मैन सीजन 3 इसी साल 21 नवंबर को रिलीज हुआ, जिसमें कहानी को और बड़ा और मसालेदार बनाया गया, जिसमें ड्रामा, एक्शन और पॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन है. हालांकि, रेटिंग की बात की जाए तो नए सीजन को पहले दो सीजन से कम आंका गया है, पहले दो सीजन की रेटिंग 8-9 थी, जबकि तीसरे सीजन की रेटिंग 7.4 के आसपास है.