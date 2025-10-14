विज्ञापन

Kantara Chapter-1 Box Office Collection: 12 दिन में 600 करोड़ कर गई ये फिल्म, इन धुरंधरों को छोड़ा पीछे

Kantara Chapter-1 Box Office Collection: यह फिल्म रजनीकांत की जेलर (₹348.55 करोड़), बाहुबली: द बिगिनिंग (₹420 करोड़), सालार: पार्ट 1 - सीजफायर (₹406 करोड़) और सैयारा (₹329 करोड़) समेत कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ने में कामयाब रही है.

नई दिल्ली:

Kantara Chapter 1 box office collection day 12: ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने 2 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद से दर्शकों और इंडस्ट्री के इंटरनल सोर्सेज के बीच हलचल मचा दी है. दूसरे वीकेंड में फिल्म की कमाई में तेजी देखी गई, लेकिन अब इसकी रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है. इसने भारत में अभी तक ₹450 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं किया है. सैकनिल्क के मुताबिक कंतारा चैप्टर 1 का दूसरा वीकेंड सफल रहा. फिल्म ने दूसरे शनिवार को ₹39 करोड़ और दूसरे रविवार को ₹39.75 करोड़ की कमाई की, जिससे वीकेंड में कुल ₹78.75 करोड़ की कमाई हुई. हालांकि दूसरे सोमवार को फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखी गई और बॉक्स ऑफिस पर केवल ₹10.39 करोड़ ही कमा पाई. अब इसका कुल डोमेस्टिक कलेक्शन ₹448.79 करोड़ रह गया है.

हालांकि यह फिल्म रजनीकांत की जेलर (₹348.55 करोड़), बाहुबली: द बिगिनिंग (₹420 करोड़), सालार: पार्ट 1 - सीजफायर (₹406 करोड़) और सैयारा (₹329 करोड़) समेत कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ने में कामयाब रही है, फिर भी "कंतारा चैप्टर 1" विक्की कौशल की "छावा" (₹601.54 करोड़) की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ सकती है, जो फिलहाल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है.

कंतारा चैप्टर 1 के बारे में

ऋषभ शेट्टी की लिखी, उनके डायरेक्शन में बनी और होम्बले फिल्म्स के बैनर तले विजय किरागंदूर और चालुवे गौड़ा की प्रोड्यूस की गई इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी के साथ जयराम, रुक्मिणी वसंत और गुलशन देवैया लीड रोल में हैं.

यह फिल्म 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कंतारा का प्रीक्वल है और बूटा कोला अनुष्ठान की प्राचीन उत्पत्ति और पहली फिल्म में दर्शाई गई कहानी तक ले जाने वाली घटनाओं की पड़ताल करती है. रिलीज होने पर फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से बड़ी तारीफ मिली, खासतौर से ऋषभ की एक्टिंग और बतौर डायरेक्टर उनके विजन को लोगों ने खूब पंसद किया है.

राम गोपाल वर्मा, अनुपम खेर, संदीप रेड्डी वांगा, महेश बाबू और यश समेत कई पॉपुलर फिल्म मेकर्स और एक्टर्स ने सोशल मीडिया पर ऋषभ के काम की तारीफ की और कंतारा चैप्टर 1 को "बेस्ट क्रिएशन" कहा. दुनिया भर में इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो केवल 12 दिनों में, फिल्म ने वर्ल्डवाइड  ₹600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

