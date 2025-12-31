विज्ञापन

बॉबी देओल को लग गया है पापा धर्मेंद्र की मौत का सदमा? इस तरह पिता को खुद के करीब रख रहे बॉबी

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 1 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं.

पापा धर्मेंद्र को आवाज देंगे बॉबी देओल
नई दिल्ली:

अगस्त्य नंदा के लीड रोल वाली इक्कीस की रिलीज के नजदीक आते ही फिल्म को लेकर एक और अपडेट आई है. इसके बाद से लोग फिल्म को लेकर और इमोशनल हो गए हैं. ये अपडेट धर्मेंद्र से जुड़ी है. फिल्म से जुड़ी एक ऐसी बिहाइंड द सीन खबर सामने आई है कि इसने दर्शकों का दिल छू लिया है. खबर है कि इक्कीस में अब बॉबी देओल की आवाज सुनाई देने वाली है. इसके साथ ही ये फिल्म धर्मेंद्र के परिवार के लिए और खास हो गई. बताया जा रहा है कि इस फिल्म में धर्मेंद्र के यंग वर्जन के लिए बॉबी देओल ने आवाज दी है.

ऑथेंटिसिटी फैक्टर बढ़ाएगी बॉबी की आवाज

यह क्रिएटिव फैसला इक्कीस में ऑथेंटिसिटी और लीगेसी की एक और फीलिंग जोड़ता है, जो स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर दोनों पीढ़ियों को बड़े ही प्यार से जोड़ता है. बॉबी की आवाज किरदार के यंग दिनों के विजुअलाइजेशन को और बारीकी से दिखाती है. इससे टाइमलाइन में चेंज ज्यादा इंटिमेट और इम्प्रेसिव बनता है. इसी वजह से फिल्म में बॉबी को स्पेशल थैंक्स दिया गया है.

पिता को पास रखने का हर तरीका अपना रहे बॉबी

बॉबी देओल ने तीन बार धर्मेंद्र की पुरानी शर्ट पहने नजर आए हैं. यहां तक कि इक्कीस की स्क्रीनिंग में भी बॉबी अपने पापा की शर्ट पहनकर ही आए. सलमान खान की बर्थडे पार्टी में भी बॉबी ने अपने पापा की शर्ट ही पहनी थी. यहां देखें वीडियो

सेलेब्स से मिले पॉजिटिव रिव्यू

इस बीच, इक्कीस के सेलेब रिव्यू अब सामने आ गए हैं, और रिएक्शन बहुत अच्छा रहा है. रिव्यूअर्स ने फिल्म की इमोशनल गहराई, ईमानदारी और दमदार कहानी के लिए उसकी तारीफ की है. श्रीराम राघवन के डायरेक्शन और दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले आ रही इक्कीस 1 जनवरी को सिनेमाघरों में आने के लिए पूरी तरह तैयार है. 2026 की पहली फिल्म के तौर पर, इक्कीस का मकसद नए साल की शुरुआत साहस, विरासत और दिल से श्रद्धांजलि के साथ करना है.

इक्कीस सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की शहादत पर आधारित है, जो 21 साल की उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के वीर थे. उन्होंने 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी. फिल्म में उनका किरदार अगस्त्य नंदा ने निभाया है, जबकि इसमें जयदीप अहलावत और सिमर भाटिया भी लीड किरदारों में हैं.

