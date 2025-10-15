विज्ञापन

रैम्प वॉक करते हुए बीच में अटके सलमान खान, अंगूठे से किया इशारा-आखिर भाईजान चाहते क्या थे?

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों से धमकी दिए जाने के बाद से सलमान की पब्लिक अपीयरेंस कम हो गई है. कई बार जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद सलमान को Y+ सुरक्षा भी दी गई है.

सलमान खान की रैम्प वॉक वायरल
नई दिल्ली:

सलमान खान का किसी फैशन शो में रैंप पर चलना रोज की बात नहीं लेकिन मंगलवार (14 अक्टूबर) की शाम उन्होंने डिजाइनर विक्रम फडनीस के इंडस्ट्री में 35 साल पूरे होने के मौके पर अपनी स्पेशल प्रेजेंस से सभी को हैरान कर दिया. यह इवेंट मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया था और यह 'विंटेज इंडिया' का जश्न था, इसमें सलमान शोस्टॉपर थे. इस शानदार शाम में विक्रम फडनीस के कई आउटफिट्स को दिखाने के लिए 100 से ज्यादा मॉडल्स मौजूद थीं, लेकिन सबकी नजरें सलमान पर ही टिकी रहीं, जो अपने पूरे रंग में नजर आए.

उन्होंने ट्रेडिशनल एथनित काले रंग का कुर्ता-पायजामा पहना हुआ था, जिसके ऊपर एक लंबी शेरवानी स्टाइल की जैकेट थी. शानदार रेशम से बनी इस जैकेट में कंधों, छाती और आस्तीन पर बारीक गोल्ड और महरून कलर की फूलों की कढ़ाई के साथ विक्रम फडनीस का खास अंदाज नजर आ रहा था. कार्यक्रम के अंदर की एक क्लिप में, सलमान खान एक्ट्रेसेज बिपाशा बसु, सुष्मिता सेन और अमीषा पटेल के साथ गर्मजोशी से बातचीत करते नजर आए.

सलमान का इशारा हुआ वायरल

सलमान खान की रैम्प वॉक तो वायरल हुई ही लेकिन उनके एक इशारे पर भी सबका ध्यान गया. दरअसल सलमान ने बीच में आकर अंगूठे से लेफ्ट और राइट की तरफ इशारा दिया फिर शायद कनफर्मेशन मिलने के बाद वो आगे बढ़े. डिजाइनर के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए, सलमान ने कार्यक्रम में कहा, "मैं विक्रम को सालों से जानता हूं, वह मेरी कई फिल्मों और ढेर सारी यादों का हिस्सा रहे हैं. उन्हें 35 साल पूरे करते देखना और इस जश्न का हिस्सा बनना वाकई खास लगता है."

बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों से धमकी दिए जाने के बाद से सलमान की पब्लिक अपीयरेंस कम हो गई है. कई बार जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद सलमान को Y+ सुरक्षा भी दी गई है. इवेंट के बाद, सलमान ने 14 नवंबर, 2025 को दोहा, कतर में अपने दबंग द टूर रीलोडेड में शामिल होने की अपनी प्लानिंग की भी अनाउंसमेंट की. इस टूर में सोनाक्षी सिन्हा, जैकलीन फर्नांडीज, तमन्ना भाटिया और प्रभु देवा समेत कई सितारे शामिल होंगे.

