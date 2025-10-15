विज्ञापन

टूटने वाले हैं पठान, एनिमल और गदर की कमाई के रिकॉर्ड, बॉबी देओल ने धांसू अंदाज में रणवीर सिंह से मिलाया हाथ

बॉबी देओल ने पहले अपने लुक से सनसनी मचाई और रणवीर सिंह की तस्वीर भी सामने आ चुकी है. इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई धांसू फिल्म पाइप लाइन में है.

Read Time: 2 mins
Share
टूटने वाले हैं पठान, एनिमल और गदर की कमाई के रिकॉर्ड, बॉबी देओल ने धांसू अंदाज में रणवीर सिंह से मिलाया हाथ
बॉबी देओल, रणवीर सिंह, श्रीलीला आए साथ
Social Media
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह ने अभी-अभी अपने अब तक की सबसे जबरदस्त लुक से पर्दा उठा दिया है. यह एक ऐसी झलक है जो ताकत, मकसद और जोश से रूबरू करते हुए उसका एहसास दिला रही है. इस जबरदस्त लुक में वह
पूरा फाइट गियर पहने, आंखें सीधी और पक्की रखे हुए, वह हर तरह से उस काम पर जाने वाले शख्स लग रहे हैं, जो जंग के लिए पूरी तरह से फोकस्ड, निडर और तैयार है. यहां रणवीर में असलीपन दिख रहा है, कोई दिखावा नहीं, कोई नाटक नहीं, बस जोश और भरोसा. यही वह रणवीर हैं जिन्हें दर्शक देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, पूरी तरफ से बेबाक, आजाद और पूरी तरह अपने आप पर मजबूत.

यह सिर्फ एक नया लुक नहीं है, बल्कि कुछ बड़ा शुरू होने जैसा लग रहा है. एक दुनिया जो धीरे-धीरे आकार ले रही है, जिसमें पहले ही बॉबी देओल और श्रीलीला शामिल हैं, और दर्शकों के लिए नए कनेक्शंस और घटनाओं की ओर इशारा कर रहे हैं, जिन्हें वे अब समझना शुरू कर रहे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Ranveer singh

हिम्मत, तनाव, माहौल! सब कुछ एक बड़ी और महत्वाकांक्षी दुनिया की ओर इशारा करता है. कुछ बड़ा आने वाला है, और यह पहला लुक बस उसकी चिंगारी है. ऐसे ने अब बस एक सवाल बचता है और वो यह हुआ कि यह इंटरनेट पर कितने समय में धूम मचाने वाला है?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ranveer Singh, Ranveer Singh Instagram, Ranveer Singh New Movie, Ranveer Singh Latest Look, Ranveer Singh Bobby Deol Movie, Sreeleela, Sreeleela Songs, Sreeleela Movies, Sreeleela Kids, Sreeleela Age, Sreeleela Instagram
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com