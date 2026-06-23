Rooh Teaser: इमरान हाशमी की 5 साल बाद हॉरर फिल्म में वापसी, लटकती लाश, आंखों में खून, फर्स्ट लुक कंपा देगा 'रूह'

इमरान हाशमी अपने पसंदीदा और हिट जॉनर यानी कि हॉरर में वापसी कर रहे हैं. रूह नाम से इस फिल्म की एक झलक शेयर कर दी है और इमरान हाशमी एक जबरदस्त हॉरर फिल्म का वादा करते नजर आ रहे हैं. भारतीय सिनेमा में हॉरर जॉनर को एक नई पहचान देने और इस जॉनर के सबसे जाने-माने चेहरों में से एक बनने के बाद इमरान हाशमी की 'ROOH' में वापसी एक दर्शकों के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है. यह एक हाई-कॉन्सेप्ट म्यूजिकल-हॉरर फिल्म है जिसे खास तौर पर थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बनाया गया है. यह फिल्म 2027 में हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

प्राइम वीडियो की मशहूर 'ब्रीद' फ्रैंचाइजी के क्रिएटर-डायरेक्टर मयंक शर्मा के डायरेक्शन में बनी 'ROOH' नए जमाने के हॉरर, म्यूजिक और फीलिंग्स का एक अनोखा मिक्स है, जिसे एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सिनेमाई एक्सपीरियंस के तौर पर तैयार किया गया है. साइकोलॉजिकल गहराई, माहौल बनाने और किरदारों पर आधारित कहानी कहने में माहिर मयंक, बड़े पर्दे के लिए बनी इस फिल्म में अपनी खास सोच और विजन लेकर आ रहे हैं.

'ROOH' इमरान हाशमी को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो उनके दिल के करीब है और उस तरह के सिनेमा से गहराई से जुड़ी है जिसके लिए दर्शक हमेशा उन्हें पसंद करते रहे हैं. फिल्म को मयंक शर्मा और विशाल कपूर (जो 'लपाछपी' और 'छोरी' के लिए जाने जाते हैं) ने लिखा है और इसे विक्रम खाखर और सनी खन्ना (विक्ड फिल्म्स प्रोडक्शंस) ने प्रोड्यूस किया है.

फिल्म के बारे में बात करते हुए इमरान हाशमी कहते हैं, "'ROOH' एक ऐसी फिल्म है जिसने मुझे तुरंत अपनी ओर खींचा क्योंकि इसमें नए जमाने का हॉरर, फीलिंग्स और संगीत बहुत ही दमदार तरीके से एक साथ आते हैं. यह एक ऐसा जॉनर है जिससे दर्शक हमेशा मुझे जोड़कर देखते रहे हैं, और मयंक जिस दुनिया को बना रहे हैं, वह बहुत गहरी, भावनात्मक और सिनेमाई लगती है. 'ROOH' के बारे में इसी बात ने मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट किया और मैं सच में चाहता हूं कि दर्शक बड़े पर्दे पर इसको एक्सपीरियंस करें."

फिल्म के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर मयंक शर्मा कहते हैं, "एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसे हमेशा से हॉरर जॉनर पसंद रहा है 'ROOH' एक ऐसी फिल्म बनाने की मेरी कोशिश है जो डर से कहीं आगे की चीज है. इसमें फीलिंग्स की कई परतें हैं, एक बेचैन कर देने वाला माहौल है और इसे आज के दौर के सिनेमाई अंदाज में पेश किया गया है. मैं इस गहरे और कई परतों वाले किरदार के लिए इमरान के साथ काम करने को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं. मेरी पूरी टीम और मुझे उम्मीद है कि हम दर्शकों को हॉरर का एक सच में अनोखा और कभी न भूलने वाला अनुभव दे पाएंगे."

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'ROOH' का मकसद एक ऐसा डरावना, पूरी तरह से डुबो देने वाला और फीलिंग्स से भरा सिनेमाई सफर बनाना है जो आम हॉरर फिल्मों के घिसे-पिटे तरीकों से कहीं आगे हो. फिल्म की कमर्शियल ताकत में इसका म्यूजिक भी चार चांद लगाता है. इमरान हाशमी के खास अंदाज में, 'रूह' (ROOH) में जबरदस्त साउंडट्रैक होगा. इसकी धुन की पहली झलक से ही उस तरह की मेलोडी, तड़प और इमोशनल जुड़ाव का अंदाजा हो जाता है जिसे दर्शक हमेशा उनकी फिल्मों से जोड़कर देखते आए हैं. हॉरर और यादगार म्यूजिक का यह कॉम्बिनेशन फिल्म को सिनेमा, डिजिटल, म्यूज़िक, युवाओं और आम दर्शकों के बीच एक मजबूत बढ़त दिलाता है.

इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को ग्लोबल लेवल पर सफल बनाने के मकसद से तैयार किया जा रहा है. इसमें इंटरनेशनल क्रिएटिव और टेक्निकल कोलैब शामिल है, जो फिल्म के विजुअल स्केल और कुल मिलाकर सिनेमाई एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाता है.

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सिर्फ एक आम हॉरर फिल्म होने के बजाय, 'रूह' भारत और विदेशों के दर्शकों के लिए बनाए गए एक थिएट्रिकल अनुभव में डर, इमोशन, म्यूजिक और सुपरनैचुरल ताकतों का मेल है. इमरान हाशमी, मयंक शर्मा की शानदार सोच और म्यूजिक को एक बड़े कमर्शियल फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हुए 'रूह' आने वाले समय की सबसे रोमांचक हॉरर फिल्मों में से एक बनने की राह पर है.