145 मिनट की फिल्म, 26 साल पहले हुई रिलीज, आदमखोर विलेन ने दी थी शोले के 'गब्बर' को टक्कर, याद है गोकुल पंडित?

26 साल पहले रिलीज हुई बॉलीवुड की इस साइको थ्रिलर मूवी ने घर-घर में दर्शकों के पसीने छुड़ा दिए थे. इस बॉलीवुड फिल्म की कहानी और इसके विलेन ने लोगों में जबरदस्त खौफ पैदा कर दिया था. इस फिल्म को देखने के बाद कई समय तक लोगों के मन से इस फिल्म का एक-एक सीन और इसके विलेन का खौफनाक चेहरा दिलो-दिमाग से नहीं गया था. आज भी जब इस फिल्म का जिक्र होता है, तो इसके विलेन का वो खून से सना चेहरा आंखों के सामने दौड़ जाता है. इस फिल्म ने अपने विलेन की वजह से ही बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा बटोरा था. आइए जानते हैं इस फिल्म का नाम और इसके किरदारों के बारे में.

1998 में रिलीज हुई थी फिल्म

साल 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम है 'दुश्मन'. जी हां, हम बात कर रहे हैं संजय दत्त और काजोल की फिल्म के बारे में, जिसमें विलेन आशुतोष राणा ने अपनी खौफनाक एक्टिंग से दर्शकों में दहशत पैदा कर दी थी. 'दुश्मन' में आशुतोष राणा ने गोकुल पंडित नाम का खौफनाक किरदार निभाया था, जो किसी आदमखोर से कम नहीं था. 'दुश्मन' ही पहली फिल्म है, जिससे आशुतोष राणा को फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी पहचान मिली थी.

बेहद खौफनाक है फिल्म की कहानी और इसका विलेन

संजय दत्त फिल्म में दिव्यांग के रोल में हैं, जिन्हें काजोल से प्यार हो जाता है. फिल्म में काजोल ने सोनिया और नैना सहगल का डबल रोल निभाया था. आशुतोष बतौर विलेन काजोल की बहन का इतनी बेरहमी से कत्ल करते हैं कि देखने वालों की रूह कांप उठती है. वहीं, काजोल अपनी बहन के इस हत्यारे से बदले की आग में जलती रहती है. वहीं, आशुतोष राणा का विलेन का किरदार इतना भयानक है कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता है. ऐसे में फिल्म का क्लाइमेक्स यही है कि काजोल और उनके दिव्यांग बॉयफ्रेंड संजय दत्त लोगों का खून पीने वाले इस विलेन से कैसे बदला लेते हैं.