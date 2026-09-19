रोडवेज बसों से लेकर ऑटो तक छाया रहता है ये 33 साल पुराना गीत, आमिर खान 90s की हिट थी हॉलीवुड फिल्म का रीमेक

बॉलीवुड में कई गाने बने हैं जो हर माहौल के लिए परफेक्ट होते हैं. जिनको सुनते ही मन में एक अलग सी खुशी होती है और इसके बोल सुनते ही इसको गाने लगते हैं. खासकर बस और ऑटो में अगर गाने बज जाते हैं तो वो सफर और भी अच्छा हो जाता है. आज हम एक ऐसे ही गाने की बात करेंगे जो 33 साल पहले आया, लेकिन आज भी रोडवेज बस में ये गाना जरुर सुनने को मिल जाता है. इस गाने में लड़की अपने दिल का हाल बयां करती है. गाने के बोल और संगीत ऐसा है कि हर कोइ इससे कनेक्ट कर पाता है. यही वजह है कि 33 साल बाद भी ये गाना लोगों के दिलों मे अपनी जगह बनाए हुए है.

रोडवेज बसों मे जरूर बजता है ये गाना

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साल 1993 के दशक में आई फिल्म "हम हैं राही प्यार के" थिएटर में रिलीज हुई. फिल्म में जूही चावला और आमिर खान ने मुख्य भूमिका निभाई. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल तो मचाया ही, लेकिन इसके साथ ही इसका एक गाना ऐसा हिट हुआ कि ये आज भी लोगों की फेवरेट प्लेलिस्ट में शामिल है. फिल्म का गाना "मुझसे मोहब्बत का इजहार करता" रिलीज हुआ. ये गाना 90 के दशक में कॉफी ज्यादा पॉपुलर हुआ. इस गाने का क्रेज इतना ज्यादा था कि रेडियो पर भी इसकी खूब सारी फरमाइशें आती थीं. ये उस समय के सबसे पॉपुलर गानों मे से एक था.

अलका याज्ञनिक-कुमार सानु की आवाज का जादू

गाने की पॉपुलेरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये गाना सिर्फ उस दौर मे ही नहीं बल्कि आज के समय में भी रोडवेज बसों और ऑटो में सुनने को मिल जाता है. इस गाने को फेमस गायिका अलका याज्ञनिक और कुमार सानू ने अपनी आवाज से सदाबहार बनाया था. अलका और कुमार सानु की जुगलबंदी दर्शकों को बेहद पसंद आई. इस गाने के बोल मशहूर गीतकार समीर ने लिखे थे. वहीं इसका संगीत नदीम और श्रवण की जोड़ी ने तैयार किया था.