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Drishyam 3 Cast Fees: अजय देवगन से लेकर जयदीप अहलावत, दृश्यम 3 के लिए कलाकारों ने इतनी फीस, तब्बू ने तो छापे करोड़ों

बीते दिनों दृश्यम: द कंक्लूजन का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों को भरपूर प्यार मिला. इसी बीच लोगों के मन में एक सवाल भी है कि पूरी स्टार कास्ट को इस फिल्म के लिए कितनी फीस मिली है?

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Drishyam 3 Cast Fees: अजय देवगन से लेकर जयदीप अहलावत, दृश्यम 3 के लिए कलाकारों ने इतनी फीस, तब्बू ने तो छापे करोड़ों
Drishyam 3 Cast Fees: अजय देवगन से लेकर जयदीप अहलावत, दृश्यम 3 के लिए कलाकारों ने इतनी फीस
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अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्म दृश्यम: द कंक्लूजन थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. फिल्म 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर पर्दे पर आएगी. दर्शक अजय देवगन को फिर से विजय सालगांवकर के रूप में देखने के लिए बेताब हैं. बीते दिनों दृश्यम: द कंक्लूजन का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों को भरपूर प्यार मिला. इसी बीच लोगों के मन में एक सवाल भी है कि पूरी स्टार कास्ट को इस फिल्म के लिए कितनी फीस मिली है?

अजय देवगन ने ली इतनी फीस

टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार, अजय देवगन को इस फिल्म के लिए करीब 18 से 22 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि 2022 में रिलीज हुई दृश्यम 2 के लिए उन्होंने 30 करोड़ रुपये लिए थे. इस बार उनकी फीस पहले से कम बताई जा रही है. 

रिपोर्ट में तब्बू की फीस का भी जिक्र है. तब्बू को फिल्म के लिए लगभग 2.5 से 3.5 करोड़ रुपये मिलने की बात कही गई है. नंदिनी सालगांवकर की भूमिका फिर से निभाने वाली श्रिया सरन को 1 करोड़ रुपये मिल रहे हैं.

जयदीप अहलावत की फीस

विजय और नंदिनी की बड़ी बेटी अंजू की भूमिका में इशिता दत्ता को 50 लाख से 80 लाख रुपये के बीच फीस बताई गई है. महेश देशमुख के किरदार में राजत कपूर को 40 लाख से 70 लाख रुपये मिलने की खबर है. जयदीप अहलावत भी दृश्यम: द कंक्लूजन  में खास भूमिका में हैं, लेकिन उनकी फीस की कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है.

फिल्म री कास्ट

ये सारे आंकड़े रिपोर्ट्स पर आधारित हैं. फिल्म के निर्माताओं ने इनमें से किसी भी आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. दृश्यम: द कंक्लूजन का निर्देशन अभिषेक पाठक कर रहे हैं. यह दृश्यम फ्रैंचाइजी की तीसरी और अंतिम किस्त है. पहले दोनों पार्ट के उल्ट, इस फिल्म में एक नई और मूल कहानी है. यह मलयालम वर्जन से जुड़ी नहीं है.

फिल्म में अजय देवगन, जयदीप अहलावत, तब्बू, श्रिया सरन, राजत कपूर, प्रकाश राज, ईशिता दत्ता और मृणाल जाधव मुख्य भूमिकाओं में हैं. फैंस को इंतजार है कि विजय सालगांवकर की कहानी का आखिरी अध्याय कैसा होगा. 

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