दृश्यम 3 के साथ पर्दे पर खत्म हो जाएगा ये किरदार, एक्ट्रेस श्रिया सरन ने बताया कैसा था आखिरी बार नंदिनी बनना

‘दृश्यम द कन्क्लूजन' की रिलीज में अब दो हफ्ते से भी कम समय बाकी है और विजय सालगांवकर का सालों से सुरक्षित रखा गया राज अब पहले से कहीं ज्यादा उजागर होने के करीब है. एसपी क्राइम ब्रांच की भूमिका में जयदीप अहलावत की एंट्री के साथ-साथ तब्बू की मीरा देशमुख और प्रकाश राज भी विजय की हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, जिससे उस पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. यह रहस्य 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में सामने आएगा.
‘दृश्यम' फ्रैंचाइजी अपने मचअवेटेड फाइनल चैप्टर की तरफ बढ़ रही है. ऐसे में श्रिया सरन ने नंदिनी के किरदार को निभाने के अपने अनुभव और इस किरदार से अपने खास जुड़ाव के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने यह भी साझा किया कि शूटिंग पूरी होने के बाद ‘दृश्यम' की दुनिया को अलविदा कहना उनके लिए कैसा अनुभव रहा.
श्रिया सरन ने साझा किया, “नंदिनी हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी. नंदिनी और विजय का रिश्ता बहुत खूबसूरत है, जहां विजय कभी यह नहीं कहता कि नंदिनी ने कुछ गलत किया है. सिर्फ पहले पार्ट में, जब वह कहती है, ‘मैंने सब ठीक किया ना', तब वह कहता है, ‘नहीं, वो हमारे पास वापस आएंगे.' इसके बाद से उसने हमेशा उसका साथ दिया है.”
उन्होंने आगे कहा, “अभिषेक ने इसे बहुत खूबसूरती से लिखा है. दूसरे पार्ट से लेकर तीसरे पार्ट तक, जिस तरह से दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं... एक खूबसूरत लाइन है जो पार्ट 1 से लेकर ‘द कन्क्लूजन' तक चलती है, और वह कहती है, ‘दम घुटता है'. मुझे लगता है कि यह लाइन उसके भीतर चल रही हर चीज को बयां करती है. उसका दर्द, डर, कल क्या होगा इसकी चिंता, अपने परिवार को खोने का डर और अपने बच्चों के साथ मौजूद रहने की उसकी चाहत.”
‘दृश्यम द कन्क्लूजन' के सेट पर आखिरी दिन श्रिया भावुक हो गई थीं. अपने अनुभव को साझा करते हुए अभिनेत्री ने कहा, “जब हम ‘द कन्क्लूजन' की शूटिंग कर रहे थे, सेट पर आखिरी दिन मुझे याद है कि जब मैं सेट से जा रही थी, तो आखिरी बार मैंने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा. उन्होंने वहां इतना समय बिताया था, इतने सारे सीन्स वहां और उस घर में शूट किए थे. और मुझे लगा कि ये सब अब पीछे छूट रहा है. लेकिन जो यादें मैंने संजोई हैं, मैंने जितना कुछ सीखा है और जिस खूबसूरती से इसे लिखा गया है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा.”
यह भी पढ़ें: हिंदी सिनेमा की पहली एक्ट्रेस जिसके नाम पर बना गाना, 17 साल पहले अलीशा चिनॉय ने गाया, आज तक है नखरीली लड़कियों की पसंद
अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन' में अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन, रजत कपूर, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज के साथ कमलेश सावंत, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव सहित अन्य कलाकार नजर आएंगे. फिल्म के साथ इस चर्चित फ्रैंचाइजी के अंतिम अध्याय के लिए एक दमदार कलाकारों की टोली एक साथ आ रही है.
स्टार स्टूडियो18 द्वारा प्रस्तुत, पैनोरमा स्टूडियोज की यह फिल्म अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित है और इसकी कहानी अभिषेक पाठक, आमिल कीयान खान और परवेज शेख ने लिखी है. फिल्म का निर्माण आलोक जैन, अजीत अंधारे, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक ने किया है. ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं