आम्रपाली संग जोड़ी टूटने की खबरों पर निरहुआ ने दिया रिएक्शन, बोले- लोग उन्हें भौजी कहकर बुलाने लगे...

भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ' और आम्रपाली दुबे की जोड़ी को फैंस ने हमेशा सुपरहिट माना है. 2014 में आई निरहुआ हिंदुस्तानी से शुरू हुई इनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. इसके बाद निरहुआ हिंदुस्तानी 2, 3, 4, पटना से पाकिस्तान, निरहुआ रिक्शावाला जैसी फिल्मों में भी दोनों की जोड़ी ने धमाल मचाया. लेकिन पिछले कुछ समय से इस जोड़ी के टूटने की खबरें आ रही थी जिस पर निरहुआ ने अब जवाब दिया है.

ये भी पढ़ें: सैफ अली खान ने जब अकेले चटाई शाहरुख खान, आमिर खान और अक्षय कुमार का धूल, 46 करोड़ की फिल्म से छा गए थे सिनेमाघरों में

जोड़ी टूटी या अफवाह?

कुछ वक्त से ये चर्चा थी कि निरहुआ और आम्रपाली के बीच मनमुटाव है और शायद अब ये जोड़ी साथ नहीं दिखेगी. लेकिन निरहुआ ने खुद इन खबरों पर चुप्पी तोड़ी. उन्होंने साफ कहा कि उनके और आम्रपाली के बीच किसी भी तरह की अनबन नहीं है. निरहुआ बोले- 'मैंने और आम्रपाली ने करीब 35 फिल्मों में साथ काम किया है. दर्शकों ने हमारी जोड़ी को इतना पसंद किया कि लोग आम्रपाली को भौजी कहकर बुलाने लगे. हमें इस बात की खुशी है. अभी हमारे पास साथ में करने लायक कोई स्क्रिप्ट नहीं है. लेकिन जब भी सही कहानी मिलेगी, हम जरूर साथ काम करेंगे'.

महिला प्रधान फिल्मों में बिजी हैं आम्रपाली

निरहुआ ने यह भी बताया कि आजकल महिला केंद्रित फिल्में ज्यादा बन रही हैं. आम्रपाली इस समय 10-12 प्रोजेक्ट्स में लीड रोल निभा रही हैं, जिसकी वजह से दोनों की जोड़ी फिलहाल स्क्रीन पर साथ नहीं दिख रही.आपको बता दें कि आम्रपाली दुबे और निरहुआ की जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी हैं. इनमें निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ हिंदुस्तानी 2, 3 और 4, निरहुआ रिक्शावाला, पटना से पाकिस्तान, आशिक आवारा, निरहुआ चलल ससुराल, निरहुआ चलल लंदन, लल्लू की लैला, सिपाही, बम बम बोल रहा है काशी और राजा बाबू शामिल हैं. ं