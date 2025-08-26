सैफ अली खान ने जब अकेले चटाई शाहरुख खान, आमिर खान और अक्षय कुमार का धूल, 46 करोड़ की फिल्म से छा गए थे सिनेमाघरों में

बॉलीवुड में साल 2008 कई सुपरहिट फिल्मों के नाम रहा. आमिर खान की गजनी, शाहरुख खान की रब ने बना दी जोड़ी और अक्षय कुमार की सिंह इज किंग जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया. लेकिन इन्हीं दिग्गजों के बीच एक ऐसा नाम भी चमका जिसने अपनी फिल्म से अकेले ही सबको कड़ी टक्कर दी. जिसकी मूवी के आगे शाहरुख खान का रोमांस, आमिर खान का थ्रिल और अक्षय कुमार की कॉमेडी भी खास धाक नहीं जमा सकी. वो नाम था सैफ अली खान का. जिनकी फिल्म ने साल 2008 में सारे बड़े सितारों को पटखनी दी और बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया.

ये भी पढ़ें: रेखा का देवर बन शुरू किया करियर, 100 से ज्यादा फिल्मों में आ चुका है नजर,इस सुपरस्टार ने बॉलीवुड में पूरे किए 37 साल

46 करोड़ की फिल्म बनी 103 करोड़ की हिट

इस साल सैफ अली खान की फिल्म रेस ने दर्शकों का दिल जीता. अब्बास मस्तान के निर्देशन में बनी रेस टिप्स फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई थी. इस फिल्म का बजट करीब 46 करोड़ रुपये था. लेकिन रिलीज के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और दुनियाभर में लगभग 103 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

थ्रिल, म्यूजिक और स्टारकास्ट ने बनाया खास

रेस सिर्फ कहानी के ट्विस्ट और टर्न की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी शानदार स्टारकास्ट और दमदार म्यूजिक की वजह से भी हिट रही. फिल्म में सैफ अली खान के साथ अक्षय खन्ना, कैटरीना कैफ, बिपाशा बसु और अनिल कपूर जैसे सितारे नजर आए. हर किरदार में सस्पेंस भरा था और दर्शकों को अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता था कि असली खिलाड़ी कौन है. फिल्म के गानों ने भी चार्टबस्टर की तरह काम किया और युवाओं के बीच जबरदस्त हिट हुए.

सैफ अली खान का करियर टर्निंग प्वाइंट

इस फिल्म में सैफ का अंदाज बेहद स्टाइलिश और करिश्माई रहा. उन्होंने एक ऐसे किरदार को निभाया जो रहस्यमयी भी था और स्मार्ट भी. दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने ही उनके काम की जमकर तारीफ की. इस फिल्म ने उनके करियर को नया मुकाम दिया और उन्हें सिर्फ मल्टीस्टारर फिल्मों का हिस्सा समझने वाली सोच को भी तोड़ा.

रेस को आज भी बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश थ्रिलर फिल्मों में गिना जाता है. इसके बाद इस फ्रेंचाइज़ी की और भी फिल्में बनीं, लेकिन पहले पार्ट की सफलता और क्रेज का स्तर अलग ही था. सैफ अली खान ने इस फिल्म से यह साबित कर दिया कि वह शाहरुख, आमिर और अक्षय जैसे बड़े सितारों के जमाने में भी अपनी पहचान बना सकते हैं.