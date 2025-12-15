जो ना कर सके सनी देओल, बॉबी देओल वो कर रहे हैं भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ, हासिल की 'मुर्गा ट्रॉफी'

बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा के बाद अब भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव “निरहुआ” अब अंतरराष्ट्रीय सिनेमा का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं. बहुप्रतीक्षित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म 'मुर्गा ट्रॉफी' की शूटिंग इन दिनों झारखंड की राजधानी रांची के ख़ूबसूरत और प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर लोकेशन्स पर जोरों पर चल रही है. सुपरस्टार दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' और निर्देशक शशि वर्मा के नेतृत्व में, यह फिल्म न सिर्फ भारतीय सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाएगी, बल्कि रांची की स्थानीय प्राकृतिक सुंदरता को भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रदर्शित करेगी. फिल्म की टीम राँची के विशिष्ट माहौल और स्थानीय जन-जीवन का उपयोग करके कहानी को एक प्रामाणिक आधार प्रदान कर रही है, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पेशकश दर्शकों के लिए और भी अधिक विश्वसनीय और आकर्षक बन सके.

ये भी पढ़ें: धर्मेंद्र के निधन के 39वें दिन फिर से रिलीज हो रही है उनकी सुपरहिट फिल्म, देओल फैमिली से रहा है खास कनेक्शन

मुख्य अभिनेता सुपरस्टार निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव, जो लगातार बॉलीवुड फिल्में कर रहे हैं, ने इस मौके पर कहा, "मैं पहली बार अंतरराष्ट्रीय सिनेमा का हिस्सा फिल्म 'मुर्गा ट्रॉफी' के माध्यम से बन रहा हूँ, जिसका प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय मंच पर किया जाएगा. इसके लिए मैं बहुत खुश और उत्सुक हूँ. साथ ही मैं फिल्म के निर्देशक शशि वर्मा जी का धन्यवाद अदा करता हूं."

वह आगे कहते हैं, "​यह मेरे लिए अत्यंत गर्व और उत्साह का क्षण है. मैं अपनी लगभग दो दशकों की अभिनय यात्रा में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के पटल पर अपनी कला का प्रदर्शन करने जा रहा हूं. फिल्म 'मुर्गा ट्रॉफी' के माध्यम से मेरा यह सपना साकार हो रहा है, और यह मेरे करियर का एक ऐतिहासिक पड़ाव है. यह सिर्फ एक नई फिल्म नहीं है; यह भारतीय सिनेमा का वैश्विक मंच पर पहचान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है." फिल्म के सह निर्माता सुजीत उपाध्याय और विजय लक्ष्मी जी ने बताया कि झारखंड कि पृष्ठभूमि पर उत्साह वर्धन वाली फिल्म बनती रहनी चाहिए ऐसी फिल्म झारखंड का नाम फिल्म निर्माण में विश्व स्तर पर लेकर आती हैं.

प्रसिद्ध निर्देशक शशि वर्मा ने रांची में अपने अनुभव को सांझा करते हुए कहा, ​"रांची में 'मुर्गा ट्रॉफी' की शूटिंग का अनुभव अविश्वसनीय रहा है. यह शहर न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय लोकेशन्स के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के लोगों का प्यार और सहयोग भी अद्भुत है. फिल्म की कहानी में राँची की स्थानीय संस्कृति और जमीन से जुड़ी भावनाओं को गहराई से दर्शाया गया है, और यहाँ शूटिंग करने से फिल्म को वह प्रामाणिक रंग मिल रहा है, जिसकी हमें तलाश थी."

फिल्म में मुख्य कलाकार में दिनेश लाल यादव के अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स के बड़े नाम प्रद्युम्न नायक भी मौजूद हैं. इसके साथ ही बाल कलाकार शौर्य राज भी शामिल हैं. वही निर्माता नलिनी सिन्हा, चंदन आनंद, मनीषा वर्मा, मुकेश गिरी, लेखक उमेश उपाध्याय, डीओपी सुनील विश्वकर्मा एडिटर अमित राज बहादुर सभी अपने-अपने क्षेत्रों में फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और चार चांद लगा रहे हैं.

टेक्नीशियन्स की बात की जाये तो फिल्म का म्यूजिक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नंदलाला ने किया है. वहीं, बॉलीवुड के प्रसिद्ध प्रोडक्शन डिजाइनर प्रभात ठाकुर ने आर्ट एवम् प्रोडक्शन डिजाइनिंग कि जिम्मेदारी ली हैं. वहीं, सह-निर्माता में अमित आर्ट्स, इनोवेशन पिक्चर्स, उमंग प्रोडक्शन्स, नायक प्रोडक्शन्स और ई7 पिक्चर्स जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस शामिल हैं. ज्ञात हो कि पिछले 12 दिनों से फिल्म की शूटिंग रांची के बुंडू और आसपास की सुंदर लोकेशन्स पर जारी है. अगले कुछ दिनों में जमशेदपुर, टाटा और राँची के अन्य लोकेशन्स पर भी फिल्म कि शूटिंग की जायेगी, जिससे फिल्म झारखंड की वास्तविक आत्मा को और गहराई से कैद कर सकेगी.