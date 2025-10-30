बाहुबली द एपिक को टक्कर देने आई इस फिल्म को देखने वाली महिलाओं के लिए टिकट हुई फ्री, मुफ्त में मिलेगी साड़ी भी

विज्ञापन

सिनेमाघरों में हर हफ्ते कई फिल्में रिलीज होती हैं. कुछ फिल्मी की टिकट पर तो एक टिकट पर दूसरी टिकट फ्री का ऑफर भी होता है. लेकिन अब एक ऐसी फिल्म आई जिसकी टिकट महिलाओं और लड़कियों के लिए फ्री है.

नई दिल्ली:

सिनेमाघरों में हर हफ्ते कई फिल्में रिलीज होती हैं. कुछ फिल्मी की टिकट पर तो एक टिकट पर दूसरी टिकट फ्री का ऑफर भी होता है. लेकिन अब एक ऐसी फिल्म आई जिसकी टिकट महिलाओं और लड़कियों के लिए फ्री है. साथ ही इस फिल्म को देखने आईं महिलाओं का साड़ी भी दी जाएगी. भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मातृ देवो भव:' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म के निर्माताओं ने दर्शकों को आकर्षित करने के लिए एक खास पहल की है. उन्होंने गुरुवार को घोषणा की है कि महिलाएं यह फिल्म सिनेमाघरों में मुफ्त देख सकती हैं. मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने इस विशेष ऑफर की घोषणा की.

उन्होंने लिखा, "फिल्म 'मातृ देवो भवः' भोजपुरी फिल्म का खास ऑफर! मां के प्यार को समर्पित और सबके दिलों को छूने वाली भोजपुरी फिल्म 'मातृ देवो भवः' अब आपके शहर के नजदीकी सिनेमाघरों में. रोजाना 4 शो: 12:30, 3:30, 6:30, 9:30 बजे. सभी महिलाओं के लिए टिकट फ्री! सिर्फ आज नहीं, हर शो में महिलाएं बिना टिकट फिल्म देख सकती हैं. अपने परिवार के साथ आएं, मां-बेटे के रिश्ते की अनमोल कहानी पर भावुक हो जाएं और लकी ड्रा में 5 मुफ्त साड़ियां! हर शो में बच्चों के द्वारा चुनी गई 5 महिलाओं को मिलेंगी सुंदर साड़ियां, वो भी बिलकुल मुफ्त! आपका प्यार और समर्थन इस फिल्म को सुपरहिट बनाएगा! चलिए, मां के सम्मान के लिए फिल्म देखें और इस अवसर का लाभ उठाएं."

फिल्म 'मातृ देवो भवः' का निर्देशन-निर्माण मछिंद्र कर रहे हैं. इस फिल्म में अभिनेत्री के साथ महेश कुमार, अनूप अरोरा, मनोज टाइगर, देव सिंह, बबलू खान, संजय पांडे, हीरा यादव, रंभा साहनी और स्वीटी सिंह राजपूत जैसेकलाकार नजर आएंगे. इसके अलावा बाल कलाकार आरव वर्मा, सायेशा नाटेकर और अगस्त्य भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे.

'मातृ देवो भव:' की पूरी शूटिंग उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर, टांडा और बरियावन क्षेत्रों में हुई है. यह फिल्म पति-पत्नी के अटूट प्रेम, त्याग और बलिदान की भावनात्मक कहानी को दर्शाती है, जो परिवार के लिए समर्पण की भावना को उजागर करती है. यह संवेदनशील प्रस्तुति दर्शकों के दिलों को छूने का वादा करती है.

