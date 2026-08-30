पेरिस में दिलजीत दोसांझ का पंजाबी तड़का, एफिल टॉवर के सामने दिए देसी पोज

पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ, जो अभी अपने बहुप्रतीक्षित 'ऑरा वर्ल्ड टूर 2026' के तहत यूके और यूरोप के दौरे पर हैं, ने पेरिस में बिताए समय की झलकियां शेयर कीं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर फ्रांस की राजधानी में बिताए अपने समय की एक झलक दिखाई. दिलजीत ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं और कैप्शन लिखा, "पेरिस में प्योर रोमांस था, कल वियना में," जिससे पता चलता है कि उनके यूरोप दौरे का अगला पड़ाव वियना है. अपने खास पंजाबी अंदाज के लिए मशहूर दिलजीत ने पेरिस के बैकग्राउंड में अपना देसी टच भी जोड़ा.

इन तस्वीरों में 'उड़ता पंजाब' के एक्टर को एफिल टॉवर के सामने अलग-अलग पोज देते हुए देखा जा सकता है. उन्होंने अपने पेरिस कॉन्सर्ट की झलकियां भी शेयर कीं, जिनमें वेन्यू के अंदर का जबरदस्त माहौल दिखाई दे रहा है. तस्वीरों में फैंस दिलजीत के लिए जोश के साथ चीयर करते दिख रहे हैं, जबकि एक दिल को छू लेने वाले पल में सिंगर अपने फैंस के हाथों को चूमते हुए नजर आ रहे हैं.

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कुछ दिन पहले, दिलजीत दोसांझ ने प्राग में बिताए अपने समय की झलक दिखाई थी, जहां उन्होंने अपने चल रहे 'ऑरा वर्ल्ड टूर' के कॉन्सर्ट्स के बीच चेक गणराज्य की राजधानी को एक्सप्लोर किया. सोशल मीडिया पोस्ट्स की एक सीरीज के जरिए उन्होंने शहर की आर्किटेक्चर, खाने, वॉटरवेज और लोकल कल्चर की झलकियां दिखाईं.

एक वीडियो में दिलजीत को प्राग के वॉटरवेज़ में बोट राइड का मजा लेते हुए भी देखा गया. अपनी पंजाबी जड़ों के मुताबिक, उन्होंने अपने सिग्नेचर भांगड़ा मूव्स दिखाए और कुछ लोकल लोगों और बोट क्रू के सदस्यों को भी यह डांस सिखाया, जिन्होंने खुशी-खुशी उनके स्टेप्स को फॉलो किया.

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टूर की बात करें तो, दिलजीत के बर्लिन कॉन्सर्ट के साथ उनके 'ऑरा वर्ल्ड टूर 2026' के तहत यूके और यूरोप के नौ शहरों में होने वाले एरीना टूर की शुरुआत हुई. सिंगर-एक्टर इसके बाद डबलिन, मिलान और एम्स्टर्डम जैसी कई अहम जगहों पर अपनी म्यूजिक परफॉर्मेंस देंगे. इस टूर का एक मुख्य आकर्षण लंदन के वेम्बली स्टेडियम में दिलजीत की बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस होगी, जो दुनिया के सबसे मशहूर वेन्यूज में से एक है.