करिश्मा तन्ना ने बेटे के जन्म के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बताया, कहा- ‘कभी-कभी आप खुद को रोते हुए पाते हैं’

करिश्मा तन्ना और उनके पति वरुण बंगेरा ने इस साल जुलाई में अपने बेटे वेद तन्ना बंगेरा का स्वागत किया. एक नई मां के तौर पर करिश्मा अक्सर अपने बच्चे के साथ अपनी जिंदगी की झलकियां शेयर करती रही हैं. साथ ही उन्होंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन की सच्चाई और मां बनने के साथ आने वाली इमोशनल चुनौतियों के बारे में भी खुलकर बात की है.
'कभी-कभी आप खुद को रोते हुए पाती हैं'
वरुण बंगेरा और करिश्मा तन्ना के पहले बच्चे का जन्म 29 जुलाई को हुआ था. TOI के साथ हाल ही में हुई बातचीत में करिश्मा ने माना कि वेद के आने से पहले ही उन्होंने खुद को पोस्टपार्टम बदलावों के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया था. उन्होंने कहा कि वह समझती थीं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक सच्चाई है और इसे स्वीकार करना जरूरी है, न कि इसके लिए दोषी महसूस करना. उन्होंने कहा, "मैंने पोस्टपार्टम के लिए पहले ही अपना मन बना लिया था कि यह होगा और मैं मजबूत हूं. हालांकि, इन सबके बावजूद, इसका असर आप पर पड़ता ही है और यह आपके कंट्रोल में नहीं होता. आपको इससे गुजरना ही पड़ता है. मैं बस सभी महिलाओं से यही कहना चाहती हूं. आप खुद को जज न करें और न ही खुद को दोषी महसूस करें. आप जो कुछ भी कर रही हैं वह आपके और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सही है. एक खुश मां ही बच्चे को खुश रख सकती है."
उन्होंने आगे कहा, "मां बनने के लिए जिस तरह की हिम्मत की जरूरत होती है. जैसे टांके लगना, कई तरह की भावनाओं और हार्मोनल बदलाव से गुजरने के बाद काम करना, यह सब किसी महिला के जीवन में आने वाले बड़े बदलाव हैं. कभी-कभी आप छोटी-छोटी बातों पर रोने लगती हैं और फिर भी आप आगे बढ़ती रहती हैं."
'बच्चे को जन्म देना एक सुपरपावर है'
बातचीत के दौरान करिश्मा ने इस बारे में भी बात की कि कैसे मां बनने से उनकी जिंदगी में जिम्मेदारी और भावनात्मक जुड़ाव का एक नया अहसास आया है. उन्होंने बच्चे को जन्म देने के अनुभव के बारे में बात की और बताया कि मां बनने पर कैसा महसूस होता है, जैसे आपने दुनिया में अपने ही एक हिस्से को लाया हो. मां बनने को मुश्किल लेकिन खूबसूरत बताते हुए, करिश्मा ने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें ताकत की एक नई समझ दी है. उन्होंने कहा कि बच्चे को जन्म देते समय महिलाएं जो ताकत दिखाती हैं, वही असली ताकत है और बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया से गुजरने को अपने आप में एक "सुपरपावर" बताया.
करिश्मा तन्ना के बारे में
करिश्मा तन्ना टेलीविजन, फिल्मों और वेब सीरीज़ में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत मशहूर टेलीविजन शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से की और 'कहीं तो मिलेंगे' और 'कुमकुम' जैसे शो में भी काम किया. उन्होंने 'बिग बॉस 8' और 'खतरों के खिलाड़ी 10' जैसे रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया. वह 'ग्रैंड मस्ती' और 'संजू' जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं. हंसल मेहता के वेब शो 'स्कूप' में पत्रकार जागृति पाठक का किरदार निभाकर उन्हें काफी तारीफ मिली.
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