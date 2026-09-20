Hanuman Ansh की कमाई में 44वें दिन फिर उछाल, तोड़ा महावतार नरसिम्हा का रिकॉर्ड, बनीं सबसे कमाऊ भक्ति फिल्म

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 44: नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. जहां दायरा और वाइब को इस भक्ति फिल्म ने 44वें दिन भी ढेर किया तो वहीं अब इसने शनिवार को बॉलीवुड के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है, जिसके चलते इसने 2024 में आई फिल्म महावतार नरसिम्हा को पछाड़ दिया है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म बन गई है. इसी के साथ 300 करोड़ कमाने वाली फिल्म भक्ति फिल्म हनुमान अंश ने नया रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है.

हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 44

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, शनिवार को 44वें दिन 7,119 शोज से 9.75 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसके बाद भारत में नेट कलेक्शन 258.13 करोड़ हो गया है. जबकि ग्रॉस कलेक्शन 304.80 करोड़ हो गया है. इतना ही नहीं दुनियाभर में फिल्म ने 1.50 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया है, जिसके बाद ओवरसीज कलेक्शन 24.50 करोड़ पहुंचा है, जिसके साथ वर्ल्डवाइड कमाई 329.30 करोड़ हो गई है.

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महावतार नरसिम्हा का हनुमान अंश ने तोड़ा रिकॉर्ड

कोईमोई डॉट कॉम के अनुसार, हनुमान अंश ने महावतार नरसिम्हा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिसने 20 करोड़ के बजट में 247.96 करोड़ का नेट कलेक्शन हासिल किया था. जबकि लाइफटाइम कलेक्शन 300-325 करोड़ तक रहा. वहीं हनुमान अंश 44वें दिन यह आंकड़ा पार कर लिया है.

हनुमान अंश बनीं सबसे प्रॉफिटेबल भक्ति फिल्म

2024 में आई महावतार नरसिम्हा एक एनिमेटेड एपिक एक्शन भक्ति फिल्म थी, जिसे फैंस का काफी प्यार मिला. वहीं हनुमान अंश ने 2 करोड़ के बजट में 329.30 करोड़ का कलेक्शन हासिल करके सबसे प्रॉफिटेबल भक्ति फिल्म का खिताब हासिल किया है. वहीं इसी के साथ यह 2026 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है.

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