पंजाब की बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए दिलजीत दोसांझ, इतने गांवों को लिया गोद

Punjab flood: पंजाब में मॉनसून की भारी बारिश ने तबाही मचाई है, और कई हिस्सों में बाढ़ ने लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. सामने आई कई तस्वीरें और वीडियो हैरान कर देने वाले हैं.

पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए दिलजीत दोसांझ
नई दिल्ली:

Punjab flood: पंजाब में मॉनसून की भारी बारिश ने तबाही मचाई है, और कई हिस्सों में बाढ़ ने लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. सामने आई कई तस्वीरें और वीडियो हैरान कर देने वाले हैं. इस संकट के बीच, मशहूर अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर लोगों से प्रभावितों की सहायता करने की अपील की और बताया कि वह खुद इस दिशा में योगदान दे रहे हैं.

दिलजीत ने हिंदी में अपनी बात रखते हुए कहा, "सत श्री अकाल जी, आज मैं हिंदी में बात करूंगा ताकि मेरी बात सभी तक पहुंचे. पंजाब में बाढ़ की वजह से हालात बहुत खराब हैं. लोगों के घर बह गए, फसलें बर्बाद हो गईं, पशु मर गए, और कई जिंदगियां तबाह हो गईं. पंजाब जख्मी है, लेकिन हारा नहीं." उन्होंने आगे कहा कि वह और उनकी टीम पीड़ितों के साथ हैं और तब तक उनका साथ देंगे, जब तक उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर न आ जाए.

दिलजीत ने स्थानीय एनजीओ, पंजाब के मीडिया और युवाओं की तारीफ की, जो जमीन पर राहत कार्यों में जुटे हैं. उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने कई कॉरपोरेट हाउस से बात की है, जो मदद के लिए तैयार हैं. दिलजीत ने भरोसा जताया कि पंजाब इस मुश्किल से उबर जाएगा, जैसा कि पहले भी कई बार हुआ है. उन्होंने प्रार्थना की कि सभी मिलकर इस संकट से बाहर निकलें और पीड़ितों की जिंदगी फिर से शुरू हो.

दिलजीत ने अपने सांझ फाउंडेशन के जरिए गुरदासपुर और अमृतसर के 10 प्रभावित गांवों को गोद लिया है, ताकि राहत और पुनर्वास में मदद की जा सके. शाहरुख खान और आलिया भट्ट सहित कई बॉलीवुड सितारों ने भी सोशल मीडिया पर दुख जताया है और पीड़ितों के प्रति समर्थन दिखाया है.

