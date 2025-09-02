विज्ञापन

सितंबर में रिलीज होने वाली हैं ये 10 जबरदस्त मूवी, एक्शन, थ्रिलर, कॉमेडी का लगेगा जबरदस्त तड़का

एक्शन, कॉमेडी, थ्रिल, ड्रामा और हॉरर से भरपूर करीब 11 नई फिल्में इस महीने रिलीज होने वाली हैं. चलिए जानते हैं वो फिल्में कौन कौन सी हैं.

Read Time: 3 mins
Share
सितंबर में रिलीज होने वाली हैं ये 10 जबरदस्त मूवी, एक्शन, थ्रिलर, कॉमेडी का लगेगा जबरदस्त तड़का
सितंबर में रिलीज होने वाली हैं ये जबरदस्त मूवी की लिस्ट
नई दिल्ली:

फिल्मों के शौकीनों के लिए सितंबर का महीना बेहद खास होने जा रहा है. चाहें सिनेमा घर हों या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म सब ने इस महीने को एंटरटेनिंग बनाए रखने की पूरी कोशिश की है. इस महीने ऐसी फिल्में रिलीज होने वाली हैं जो कभी चौंकाएंगी तो कभी आपको खिलखिला कर हंसने पर मजबूर कर देंगी और कभी डरा कर आपके रोंगटे भी खड़े कर देंगी. एक्शन, कॉमेडी, थ्रिल, ड्रामा और हॉरर से भरपूर करीब 11 नई फिल्में इस महीने रिलीज होने वाली हैं. चलिए जानते हैं वो फिल्में कौन कौन सी हैं.

ये भी पढ़ें: ऋषि कपूर को जब मेरा नाम जोकर में कास्ट करने की खबर मिली तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया?

5 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्में
 

• द बंगाल फाइल्स – मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर जैसे अनुभवी कलाकारों की ये फिल्म 1946 के बंगाल में हुए हिंसक घटनाक्रमों पर आधारित एक राजनीतिक थ्रिलर है. अंतरराष्ट्रीय दर्शकों ने इसे "गहरा असर छोड़ने वाली, जबरदस्त" फिल्म बताया है.


बागी 4 – टाइगर श्रॉफ की इस एक्शन-थ्रिलर में इंटेंस स्टंट और इमोशनल ड्रामा का जबरदस्त मेल है. फिल्म की रिलीज डेट 5 सितंबर तय है और इसके बाद ये अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.


12 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्में

एक चतुर नार – डार्क कॉमेडी थ्रिलर, जिसमें दिव्या खोसला कुमार और नील नितिन मुकेश दमदार किरदार निभा रहे हैं.

हीर एक्सप्रेस – एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा है ये फिल्म. जो पंजाब से यूके के बीच रहने वाली लड़की की कहानी है.

लव इन वियतनाम – एक क्रॉस कल्चरल रोमांटिक ड्रामा, जहां भारत और वियतनाम की पृष्ठभूमि में प्रेम कहानी बुनी गई है.

जुगुनमा – ये एक मैजिकल और रियलिस्टिक टाइप की पेशकश है. जिसमें मनोज बाजपेई प्रमुख भूमिका में हैं. फिल्म कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में सराही जा चुकी है.


19 सितंबर को आने वाली फिल्में

जॉली एलएलबी 3 – अक्षय कुमार और अरशद वारसी की वापसी और कोर्टरूम कॉमेडी के साथ सटीक सामाजिक संदेश देने जॉली एलएलबी फिर वापसी कर रहे हैं.

निशांची – अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी ये क्राइम ड्रामा जुड़वां भाईयों की संघर्ष और जीत की कहानी है.


26 सितंबर को रिलीज की जाने वाली फिल्म

हॉन्टेड 3डी, घोस्ट ऑफ द पास्ट – विक्रम भट्ट की ये हॉरर फिल्म 3D विजुअल्स के साथ हॉरर को नई डेफिनेशन देती नजर आएगी.


. जेक्सन दुर्राई 2 भी इसी महीने में रिलीज होने की संभावना है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
September Movie Releases, The Bengal Files, Baaghi 4, Ek Chatur Naar, Heer Express
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com