Border 2 Release Date: बॉर्डर 2 में सनी देओल नहीं ये एक्टर मचाएगा गदर, गणतंत्र दिवस पर गूंजेगा 'संदेशे आते हैं...'

Border 2 Release Date: सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ की फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज डेटे आ गई है. इस फिल्म की रिलीज डेट का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. बॉर्डर 2 एक वॉर ड्रामा फिल्म है. इसका डायरेक्शन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा और मेधा राणा जैसे सितारे नजर आएंगे. लेकिन फिल्म के एक्टर दिलजीत दोसांझ ने बहुत ही धांसू अंदाज में बॉर्डर 2 की रिलीज डेट का ऐलान किया है. आइए जानते हैं किस दिन रिलीज होगी ये फिल्म...

बॉर्डर 2 रिलीज डेट

बॉर्डर 2 में इस बार दिलजीत दोसांझ की एंट्री हो रही है. उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा है, 'इस देश के आसमान में गुरु के बाज पहरा देते हैं. बॉर्डर 2, 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.' दिलजीत दोसांझ ने जो वीडियो शेयर किया है उसके बैकग्राउंड में संदेशे आते हैं गाने को सुना जा सकता है. बॉर्डर का यह गाना खूब लोकप्रिय हुआ था. इस तरह बॉर्डर 2 रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होगी.

बॉर्डर कब आई थी?

बॉर्डर फिल्म 1997 में आई थी और इसका निर्देशन जे.पी. दत्ता ने किया था. फिल्म में सनी देओल के अलावा जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी और कुलभूषण खरबंदा नजर आए थे. फिल्म का बजट 12 करोड़ रुपये था जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 66 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था.