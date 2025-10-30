खालिस्तान समर्थकों से धमकी के बाद भी दिलजीत दोसांझ बोले, ‘मैं हमेशा प्यार का संदेश देता रहूंगा’

मशहूर गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ को हाल ही में खालिस्तानी समर्थकों से धमकी मिली थी. इसके बाद भी उन्होंने दोहराया कि वह हर परिस्थिति में प्रेम और एकता का संदेश फैलाते रहेंगे. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दिलजीत दोसांझ ने ब्रिस्बेन में अपने हालिया कॉन्सर्ट का एक वीडियो शेयर किया. इस क्लिप में दिलजीत ने एकता और प्रेम के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि लोगों को हमेशा प्रेम की बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि उनके लिए पूरी धरती एक है.

अपने गुरु की शिक्षा ‘इक ओंकार' का जिक्र करते हुए उन्होंने जोर दिया कि सभी जीव एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और समान हैं. गायक-अभिनेता ने आगे कहा कि वह सभी के लिए प्रेम की कामना करते हैं. वीडियो में दिलजीत दोसांझ पंजाबी में कहते हैं, "हमेशा प्यार की बातें करते रहो. मेरे लिए यह धरती एक है. मेरे गुरु कहते हैं, 'इक ओंकार.' तो यह धरती एक है, और मैं इसी धरती से पैदा हुआ हूं. मैं इस धरती का जीव हूं और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा. इसलिए मेरी तरफ से सबके लिए सिर्फ प्यार है, चाहे कोई मुझसे जले या मुझे ट्रोल करे. मैं हमेशा प्यार का संदेश फैलाता रहूंगा. मैंने हमेशा ऐसा ही किया है. मुझे परवाह नहीं कि कोई इसके बारे में कैसा महसूस करता है."

उन्होंने आगे कहा, "एक व्यक्ति को बस अपने दिल में सोचना चाहिए कि उसे क्या करना है. सिर्फ सोचना चाहिए. भगवान उसे पूरा करेंगे. आपको इसे अपने दिल में रखना चाहिए."

वीडियो में दिलजीत दोसांझ स्टेज पर परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं. दिलजीत दोसांझ का ये वीडियो उन खबरों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि उन्हें अमेरिका स्थित खालिस्तान समर्थक समूह सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) से धमकी मिली है, जिसका नेतृत्व गुरपतवंत सिंह पन्नू कर रहे हैं. संगठन ने ऑस्ट्रेलिया में गायक के आगामी संगीत कार्यक्रम के खिलाफ चेतावनी जारी की है.

यह विवाद तब शुरू हुआ जब दिलजीत दोसांझ ने केबीसी के सेट पर अमिताभ बच्चन के पैर छुए. इसे संगठन ने आपत्तिजनक बताया. उन्होंने इसे 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों का अपमान बताते हुए दिलजीत दोसांझ के खिलाफ चेतावनी जारी की.

