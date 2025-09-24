कॉपी निकला DDLJ का ये सुपरहिट सीन, इस फिल्म से चुराया, वायरल वीडियो से खुली पोल, लोगों के आए यूं रिएक्शन

90 के दशक का मुश्किल से ही कोई सिनेप्रेमी बचा होगा, जिसने शाहरुख खान और काजोल स्टारर फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' ना देखी हो. अगर आपने यह फिल्म देखी है तो यकीनन यह सीन भी जरूर देखा होगा, जिसमें शाहरुख खान कहते हैं, 'राज अगर यह तुझे प्यार करती है, तो यह तुझे पलटकर जरूर देखेगी'. तकरीबन 3 दशक पुरानी इस फिल्म का यह सीन आज भी पॉपुलर है और कई नौजवान ने तो अपनी प्रेम कहानी का ऐसे ही प्रेडिक्शन किया होगा. अब अगर आपसे कहा जाए कि यह सीन हॉलीवुड फिल्म से कॉपी किया गया है, तो आपको कितना ठगा हुआ महसूस होगा. अगर यकीन नहीं है तो चलिए हम दिखाते हैं हूबहू ऐसा सीन जो, डीडीएलजे से दो साल पहले रिलीज हुई फिल्म में देखा गया था.



कॉपी निकला DDLJ का ये सीन (Shah Rukh khan copy this scene of DDLJ)

एक्स हैंडल @sarcasqo पर एक वीडियो शेयर किया गया है और इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'क्या मतलब यह सीन भी कॉपी था'. आप देखेंगे कि इस क्लिप में दोनों फिल्मों का यह सीन दिख रहा है. साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म 'इन द लाइन ऑफ फायर' में लीड स्टारकास्ट के बीच हूबहू ऐसा सीन देखने को मिल रहा है और हॉलीवुड फिल्म का एक्टर सेम टू सेम यही लाइन इंग्लिश में बोल रहा है. क्लिंट ईस्टवुड और रेने रूसो स्टारर 'इन द लाइफ ऑफ फायर' एक अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे वोल्फगैंग पीटरसन ने डायरेक्ट किया था. इस क्लिप को देखकर तो यही लग रहा है कि डीडीएलजे का यह शानदार सीन इसी फिल्म से लिया गया है. अब इस पर जनता का क्या कहना है, चलिए जानते हैं.



कॉपी सीन पर क्या बोली जनता (Shah Rukh khan DDLJ)

इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'डीडीएलजे से पहले रिलीज हुई फिल्म राम जाने में भी नाना पाटेकर ने यह हूबहू सीन किया था'. दूसरे ने लिखा है, 'दुनिया में हर चीज किसी ना किसी की कॉपी है, लेकिन इसे कितनी खूबसूरती से किया जाता है, यह ज्यादा मायने रखता है'. तीसरे ने लिखा है, 'बॉलीवुड में कॉपी के अलावा कुछ नहीं होता है'. चौथे ने लिखा है, 'बॉलीवुड को शर्म आनी चाहिए'. कई यूजर्स ने लिखा है यह सीन भी कॉपी निकलने के बाद उन्हें अब ठगा हुआ फील हो रहा है. बता दें, इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. बता दें, 20 अक्टूबर 2025 को डीडीएलजे अपने 30 साल पूरे करने जा रही है. इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था.