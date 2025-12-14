धुरंधर से डर तक: बॉलीवुड के वो विलेन जो हीरो से ज्यादा चमके, बने बॉक्स ऑफिस के चैंपियन

आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई. रणवीर सिंह हीरो हैं, लेकिन असली तारीफ बटोर रहे हैं अक्षय खन्ना, जिन्होंने रहमान डकैत के क्रूर विलेन किरदार से सबको हैरत में डाल दिया. फिर शेर-ए-ब्लूच उनके सॉन्ग पर एंट्री पर तो सोशल मीडिया पर लोग दीवाने हुए जा रहे हैं. धुरंधर ने नौ दिन में भारत में 306 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. इसने दूसरे शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 53 करोड़ रुपये की कमाई की है. माना जा रहा है कि फिल्म 500 करोड़ क्लब में आसानी से एंट्री लेगी.

रणवीर से धुरंधर को ले उड़े अक्षय खन्ना

कहानी कराची अंडरवर्ल्ड और रॉ के सीक्रेट मिशन्स पर है, एक्शन, सस्पेंस और देशभक्ति का धमाकेदार कॉकटेल. संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल जैसे सितारे हैं, लेकिन अक्षय की इंटेंस एक्टिंग सब पर भारी. उनका वायरल गाना 'FA9LA' और डांस सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.

2023 में रणबीर पर भारी पड़े थे बॉबी देओल

सिनेमा में यह ट्रेंड पुराना है. 2023 की एनिमल में बॉबी देओल ने अबरार के रोल से रणबीर कपूर को ओवरशैडो कर दिया था. बॉबी की साइलेंट ब्रूटैलिटी और फाइट सीक्वेंस ने फिल्म को 900 करोड़ से ज्यादा कमाई दिलाई. ठीक उसी तरह 'धुरंधर' में अक्षय ने रणवीर पर हावी होकर साबित किया कि नेगेटिव शेड्स में भी सुपरस्टारडम हासिल किया जा सकता है.

शाहरुख खान भी दिखा चुके हैं जलवा

बॉलीवुड में विलेन वाले रोल का जलवा हमेशा रहा है. किंग खान शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत ही निगेटिव किरदारों से की थी. 1993 में डर और बाजीगर में उन्होंने ऑब्सेसिव स्टॉकर और बदला लेने वाले मर्डरर का रोल प्ले कर सबको चौंका दिया. अंजाम (1994) में माधुरी दीक्षित के साथ एक और साइको लवर बने. इन किरदारों ने उन्हें रातोंरात स्टार बनाया और साबित किया कि हीरो भी विलेन बनकर दर्शकों का दिल जीत सकता है. बाद में डॉन और फैन जैसे रोल्स में भी उन्होंने ग्रे शेड्स दिखाए.

2025 के स्टार अक्षय खन्ना

'धुरंधर' की कमाई से अक्षय खन्ना 2025 के हाइएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर बन गए. उनकी 'छावा' (800 करोड़ से ज्यादा वर्ल्डवाइड) और 'धुरंधर' मिलाकर 1000 करोड़ के करीब. इससे ऋषभ शेट्टी और विक्की कौशल पीछे रह गए. अक्षय का कमबैक बड़ा सरप्राइज है. आने वाली 'महाकाली' और 'दृश्यम 3' से वे और तहलका मचाएंगे. 'धुरंधर' साफ बता रही है, हीरो विलेन बनकर भी छा सकते हैं और सब ठीक रहा तो बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बरसात होकर ही रहेगी.