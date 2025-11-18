विज्ञापन

हनी रोज है इस एक्ट्रेस का नाम, 6 दिसंबर को करेगी रणवीर सिंह की नींद हराम, देखें फिल्म का धांसू ट्रेलर

रणवीर सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' को लेकर सुर्खियों में हैं. 18 नवंबर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसमें 'धुरंधर' के सभी कलाकारों का एक्शन अंदाज देखने को मिल रहा है.

आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर रणबीर सिंह की एक्शन फिल्म
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘धुरंधर' को लेकर सुर्खियों में हैं. 18 नवंबर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसमें ‘धुरंधर' के सभी कलाकारों का एक्शन अंदाज देखने को मिल रहा है. रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और सारा अर्जुन की यह फिल्म अगले महीने 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को टक्कर देने के लिए साउथ की एक हीरोइन अपनी फिल्म लेकर आ रही है. इस फिल्म का नाम ‘रेचल' है.

ये भी पढ़ें: जब सलमान खान ने ऐश्वर्या की इस फिल्म का उड़ाया था मजाक, बोला था- अरे कोई कुत्ता भी देखने नहीं गया

बॉक्स ऑफिस पर होगी धांसू टक्कर 
फिल्म ‘धुरंधर' और साउथ की साइकोलॉजिकल थ्रिलर ‘रेचल' के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी. एक तरफ स्टार पावर और ग्रैंड स्केल, तो दूसरी तरफ कंटेंट ड्रिवन सस्पेंस. दोनों फिल्मों को लेकर दर्शकों में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. बॉक्स ऑफिस पर आने वाले दिनों में जोरदार भिड़ंत देखने को मिलने वाली है. एक तरफ है बॉलीवुड के मेगा स्टार रणवीर सिंह, जो अपनी हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म ‘धुरंधर' के साथ पर्दे पर धूम मचाने तैयार हैं. फिल्म पहले से ही बड़े पैमाने, धांसू ट्रेलर और रणवीर के इंटेंस अवतार की वजह से सुर्खियों में है. वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री से आ रही है मलयालम की चर्चित साइकोलॉजिकल थ्रिलर ‘रेचल'. जो कंटेंट-ड्रिवन फिल्मों को पसंद करने वाली ऑडियंस के बीच पहले ही चर्चा का विषय बन चुकी है.

सस्पेंस और इंटेंस ड्रामा से भरी ‘रेचल'
डायरेक्टर अनंधिनी बाला की मलयालम फिल्म ‘रेचल' अपने ट्रेलर के बाद से ही चर्चा में है. फिल्म की कहानी एक साधारण दिखने वाली लड़की रेचल के इर्द गिर्द घूमती है. जिसकी जिंदगी अचानक रहस्यमयी मोड़ लेती है. ट्रेलर में दिखाई गई डार्क टोन, मेंटल स्ट्रेस, और किरदारों के बीच छुपे हुए रिश्तों ने दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है. हनी रोज़, बाबूराज, राधिका और रोशन जैसे सितारों की मौजूदगी फिल्म को एक मजबूत परफॉर्मेंस बेस्ड ड्रामा बनाती है. रेचल की जर्नी सिर्फ सस्पेंस नहीं, बल्कि बदले, डर और इंसान के मन में जमी तह को भी खोलती है. ये फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.

‘धुरंधर' बनाम ‘रेचल': किसकी होगी बॉक्स ऑफिस पर जीत?
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर' एक बड़ा, मसालेदार और हाई एंटरटेनमेंट पैकेज है. जो 5 दिसंबर को सिनेमा घरों में दिखाई देगा. फिल्म में जमकर एक्शन, स्टाइल और रणवीर के पावर पैक्ड सीक्वेंस देखने को मिलेंगे. जिससे फिल्म की मास अपील काफी मजबूत मानी जा रही है. वहीं ‘रेचल' कंटेंट ओरिएंटेड और कम बजट में बनी मूवी है. जो खासकर उन लोगों को पसंद आ सकती है जो थ्रिलर, मिस्ट्री और इमोशनल डेप्थ वाली कहानियों को पसंद करते हैं.

दोनों फिल्मों की ऑडियंस अलग है, इसलिए मुकाबला दिलचस्प होगा. ‘धुरंधर' स्टार पावर और बड़े स्केल पर भरोसा करती है. जबकि ‘रेचल' वर्ड ऑफ माउथ और कहानी की मजबूती पर टिके रहने वाली फिल्म लग रही है. अब देखना ये है कि सिनेमाघरों में दर्शक किस फिल्म को ज्यादा प्यार देते हैं.
 

