विज्ञापन

धुरंधर में रहमान डकैत बन छाए अक्षय खन्ना, इतने करोड़ की है उनकी नेटवर्थ, कार कलेक्शन में शामिल हैं ये लग्जरी गाड़ियां

बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड और कम बोलने वाले एक्टर अक्षय खन्ना एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उनकी नई फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डकैत के रोल ने फैंस और क्रिटिक्स दोनों को दीवाना बना दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
धुरंधर में रहमान डकैत बन छाए अक्षय खन्ना, इतने करोड़ की है उनकी नेटवर्थ, कार कलेक्शन में शामिल हैं ये लग्जरी गाड़ियां
धुरंधर में रहमान डकैत बन छाए अक्षय खन्ना, इतने करोड़ की है उनकी नेटवर्थ
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड और कम बोलने वाले एक्टर अक्षय खन्ना एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उनकी नई फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डकैत के रोल ने फैंस और क्रिटिक्स दोनों को दीवाना बना दिया है. खासकर उनका एंट्री सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस सीन ने एक बहरीनी रैप गाने 'FA9LA' को भी रातों-रात हिट बना दिया है. 1997 में 'हिमालय पुत्र' से डेब्यू करने वाले अक्षय खन्ना को असली पहचान उसी साल आई फिल्म 'बॉर्डर' से मिली. दिवंगत सुपरस्टार विनोद खन्ना के बेटे होने के बावजूद अक्षय ने हमेशा अपनी मेहनत और टैलेंट से जगह बनाई. 'दिल चाहता है', 'हमराज', 'हंगामा', 'हलचल', 'दृश्यम 2' और हाल ही में विक्की कौशल की 'छावा' में नेगेटिव रोल जैसी फिल्मों से उन्होंने साबित किया कि वे किसी भी किरदार में जान डाल सकते हैं.

ये भी पढ़ें: रणवीर सिंह ने सिर्फ 4 दिन में हिलाया सलमान खान का ताज, धुरंधर से कर डाला ये बड़ा कारनामा

अक्षय खन्ना की नेट वर्थ कितनी है?
ऐसे में हम आपको अक्षय खन्ना की नेट वर्थ के बारे में बताते हैं. बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय खन्ना की कुल संपत्ति करीब 167 करोड़ रुपये है. वे सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, इंस्टाग्राम पर भी नहीं हैं. फिल्में चुन-चुन कर करते हैं और निवेश भी बेहद समझदारी से करते हैं.

मुंबई के पॉश इलाकों में लग्जरी प्रॉपर्टी
अक्षय खन्ना के पास जुहू, मालाबार हिल और ताड़देव जैसे मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में प्रॉपर्टी हैं. इनकी कीमत 100 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है.

कार कलेक्शन भी है शानदार
अक्षय खन्ना की गैराज में मर्सिडीज-बेंज S-क्लास, बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं. लेकिन ज्यादातर स्टार्स की तरह वे अपनी लग्जरी को दिखावा नहीं करते. साधारण लाइफस्टाइल और पुराने जमाने की सादगी ही उनकी पहचान है. फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का ये नया अवतार देखने के लिए फैंस बेताब हैं. 

'धुरंधर' में अक्षय का एंट्री सीन देखकर फैंस हैरान
फिल्म में रेगिस्तान के बीच काला चश्मा, शांत लेकिन खतरनाक अंदाज में अक्षय खन्ना की एंट्री हो रही है. ये सीन इतना दमदार है कि लोग रील्स बना-बना कर थक नहीं रहे. सोशल मीडिया पर हर तरफ बस एक ही बात है – “अक्षय खन्ना इस बार आग लगा देंगे!”

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Akshaye Khanna, Rehman Dacoit, Akshaye Khanna Net Worth, Akshaye Khanna Property
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com