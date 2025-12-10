Dhurandhar के ल्यारी टाउन की वो शादी जिसमें आए थे रहमान डकैत और आईएसआई चीफ, वीडियो यूट्यूब पर आते ही हुआ वायरल

जब धुरंधर को लेकर शानदार समीक्षाएं और रिकॉर्ड तोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगातार सामने आ रहे हैं, यह एक्शन स्पाई थ्रिलर जबरदस्त वर्ड-ऑफ-माउथ के दम पर लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है. इसी सफलता की लहर को आगे बढ़ाते हुए, मेकर्स जियो स्टूडियोज, बी62 स्टूडियोज और सारेगामा ने एल्बम का पाँचवा म्यूज़िक वीडियो, रंगों और जश्न से भरा धमाकेदार ट्रैक “शरारत” जारी किया है. शादी के सीजन में, “शरारत” एक परफेक्ट फेस्टिव बैंगर बनकर आई है. हाई-एनर्जी, रंगीन, और नटखट रोमांस से भरपूर. यह गाना भारतीय शादियों की खुशियों से भरी अफरातफरी को बेहतरीन तरीके से कैद करता है, और तुरंत ही इस सीज़न का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन सॉन्ग बन जाता है.

इस गाने की सबसे बड़ी ताकत हैं जेस्मिन सैंडलस और मधुबंती बागची की पॉवरहाउस आवाज़ें, जो मिलकर गीत को एक नए स्तर पर ले जाती हैं. गीतकार जेस्मिन सैंडलस और शशवत सचदेव ने मिलकर ऐसे बोल रचे हैं जो छेड़छाड़ भरे नटखट अंदाज और कैची रिद्म का कमाल मिश्रण पेश करते हैं- जिस पर थिरके बिना रहा ही नहीं जाता. कंपोज़र शशवत सचदेव एक बार फिर अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित करते हैं. “शरारत” को जोड़कर वे धुरंधर के पहले से ही डायनेमिक और जॉनर-विविध एल्बम को और मजबूत करते हैं, जो देशभर की प्लेलिस्ट्स में छाया हुआ है.

विजय गांगुली द्वारा कोरियोग्राफ किए गए इस म्यूज़िक वीडियो में एक शानदार लाइनअप नज़र आता है आयशा खान, क्रिस्टल डी'सूज़ा, जेस्मिन सैंडलस, मधुबंती बागची, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल. सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की कैमिस्ट्री और उनकी अनफ़िल्टर्ड मस्ती पहले ही फैंस के बीच नई उत्सुकता जगा चुकी है, जिससे गाने को लेकर और भी बज़ बढ़ गया है.

“शरारत” अब सभी प्रमुख संगीत प्लेटफ़ॉर्म्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है, और पूरा म्यूज़िक वीडियो सारेगामा के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है. इस सीजन के हर संगीत, उत्सव और डांस फ्लोर मोमेंट के लिए तैयार हो जाइए “शरारत” आपका नया गो-टू ट्रैक बनने वाला है!