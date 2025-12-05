विज्ञापन
Dhurandhar Live Updates: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर आदित्य धर (उरी) ने फिल्म का निर्देशन किया है. यह फिल्म रणवीर की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है. ‘धुरंधर' हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर है जिसमें रणवीर सिंह एक ऐसे किरदार में नजर आएंगे जो उनकी अब तक की इमेज को पूरी तरह तोड़ता है. शूटिंग के दौरान रणवीर ने करीब 8-10 किलो वजन घटाया और कई महीनों तक कड़ी ट्रेनिंग ली ताकि किरदार में पूरी तरह ढल सकें. इसके साथ ही संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं. रणवीर के फैंस को उम्मीद है कि ‘धुरंधर' उनके करियर की एक और ‘बाजीराव मस्तानी' या ‘पद्मावत' जैसी ब्लॉकबस्टर साबित होगी, आइए जानते हैं क्या फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट...

धुरंधर न्यूज लाइव अपडेट्स | Dhurandhar News Live Updates

Dec 05, 2025 08:47 (IST)
Dhurandhar Review Live Updates: धुरंधर का सोशल मीडिया रिव्यू

एक फैन ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर धुरंधर का रिव्यू शेयर करते हुए लिखा, “बैंग ऑन. अभी तक ध्यान खींचने वाली एडिटिंग, क्लासिक गाने, ग्रेट कैरेक्टर्स, क्रेजी बैकग्राउंड. अभी तक फिल्म पूरा पैकेज है. हालांकि देखना है कि मेकर्स इस मोमेंटम को बरकरार रख पाते हैं या नहीं. ”

Dec 05, 2025 08:22 (IST)
Dhurandhar News Live Updates: धुरंधर फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन

फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा के अनुमान के मुताबिक फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 20-21 करो़ड़ के बीच रह सकता है. इस तरह फिल्म का ये कलेक्शन तो अच्छा है लेकिन अब इसके लिए वर्ड ऑफ माउथ काफी मायने रखेगा.

Dec 05, 2025 08:17 (IST)
Dhurandhar News Live Updates: कितनी लंबी है रणवीर सिंह की धुरंधर?

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की बात करें तो इसकी ड्युरेशन 214 मिनट यानी 3 घंटे 34 मिनट है. यही नहीं, फिल्म को 'ए' सर्टिफिकेट मिला है. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा सारा अर्जुन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना भी मुख्य किरदारों में हैं.

Dec 05, 2025 08:10 (IST)
Dhurandhar News Live Updates: कितना है धुरंधर का बजट?

रणवीर सिंह की धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये रणवीर सिंह की अब तक की सबसे ज्यादा एक्शन वाली फिल्म बताई जा रही है. 'धुरंधर' के बजट की बात करें तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 250 करोड़ रुपये है जबकि मार्केटिंग और प्रमोशन पर 30 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. 

