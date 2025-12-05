Dhurandhar Live Updates: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर आदित्य धर (उरी) ने फिल्म का निर्देशन किया है. यह फिल्म रणवीर की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है. ‘धुरंधर' हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर है जिसमें रणवीर सिंह एक ऐसे किरदार में नजर आएंगे जो उनकी अब तक की इमेज को पूरी तरह तोड़ता है. शूटिंग के दौरान रणवीर ने करीब 8-10 किलो वजन घटाया और कई महीनों तक कड़ी ट्रेनिंग ली ताकि किरदार में पूरी तरह ढल सकें. इसके साथ ही संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं. रणवीर के फैंस को उम्मीद है कि ‘धुरंधर' उनके करियर की एक और ‘बाजीराव मस्तानी' या ‘पद्मावत' जैसी ब्लॉकबस्टर साबित होगी, आइए जानते हैं क्या फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट...

