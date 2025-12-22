धुरंधर की बंपर कमाई देख रहमान डकैत के इलाके के लोगों ने दिया रिएक्शन, आदित्य धर से कर डाली ये डिमांड

धुरंधर से पाकिस्तान का ल्यारी इलाका इतना मशहूर हो गया है कि फिल्म के साथ-साथ इसकी भी खूब चर्चा हो रही है. फिल्म में दिखाई ल्यारी की सूरत को देख पाकिस्तान तिलमिला उठा है. पाकिस्तानियों का कहना है कि ल्यारी में इतना आतंक था भी नहीं, जितना फिल्म में दिखाया जा रहा है. अब पाकिस्तान के लोग ल्यारी की हकीकत दिखाने के लिए वहां की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. इस बीच ल्यारी से एक और वीडियो आया है, जिसमें पाक आवाम का गुस्सा देखा जा सकता है. इस वीडियो में पाकिस्तान का एक नौजवान कंटेंट एडिटर पाक जनता के बीच जाकर बता रहा है कि धुरंधर ने ल्यारी दिखाकर 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है. इस पर पाक जनता का क्या कहना है चलिए जानते हैं.

ये भी पढ़ें: जेम्स कैमरून की अवतार 3 से वायरल हुआ गोविंदा का सीन! बोले- हटा सवान की घटा



धुरंधर की कमाई पर ल्यारी के लोगों का रिएक्शन



पाकिस्तानी कंटेंट एडिटर को ल्यारी इलाके में जनता के बीच यह कहते सुना जा रहा है कि धुरंधर के डायरेक्टर ने ल्यारी को दिखाकर 800 करोड़ रुपये कमा लिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे?. कंटेंट एडिटर के इस सवाल पर ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि धुरंधर ने ल्यारी के दम पर कितना ही पैसा कमाया हो, लेकिन वो इसके विकास पर एक रुपया खर्च नहीं करने वाले हैं. पाक आवाम का यह भी कहना है कि फिल्म के जरिए ल्यारी में जितना क्राइम और गैंगवार दिखाया है, उतना तो यहां कभी रहा नहीं. उनका यह भी कहना है कि उन्होंने ल्यारी को गलत तरीके से पेश किया है. धुरंधर में जिस चील चौक पर रहमान डकैत ने अपने बाप बाबू डकैत को मारा था, वो चौक भी इस वीडियो में दिख रहा है.

BREAKING: Pakistanis want @AdityaDharFilms to give Lyari a portion of Dhurandhar's profits



"Kam se kam yeh toh theek karwa lein"

???????????????? pic.twitter.com/djlvJrLaJi — Sensei Kraken Zero (@YearOfTheKraken) December 22, 2025

धुरंधर का ल्यारी कनेक्शन

धुरंधर की पूरी कहानी ल्यारी के इलाके पर बेस्ड है. जहां रहमान डकैत, बाबू डकैत, अरशद पप्पू, उजैर डकैत और मेजर इकबाल आपसी दुश्मनी के साथ-साथ भारत पर भी हमले के प्लान बनाया करते थे. फिल्म में ल्यारी को पूरी तरह एक गैंगवार और क्राइम सिटी दिखाया गया है. जहां, गन, बंदूक और बम-बारुद तैयार होते भी दिखाए गये हैं. फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि रहमान डकैत ने अपने बाप बाबू डकैत को चील चौक पर सिर फोड़कर बड़ी कसाई नुमा मौत दी थी. यह सब सीन और गैंगवार देखकर पाक आवाम का खून खोल उठा है और वे सोशल मीडिया पर आकर फिल्म धुरंधर पर भारी विरोध जता रहे हैं.



