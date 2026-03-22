Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 5: एक दिन में 100 करोड़ कमाई, धुरंधर 2 संडे यानी 22 मार्च को कर जाएगी ये करिश्मा ?

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 5: आदित्य धर की रणवीर सिंह-स्टारर धुरंधर:द रिवेंज घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगातार आगे बढ़ रही है. यह फिल्म जो 19 मार्च को रिलीज हुई थी और 18 मार्च को इसके पेड प्रीमियर हुए थे, ₹400 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. फिल्म देखने के लिए दर्शकों की भीड़ लगातार थियेटर पहुंच रही है जिससे इसकी रफ्तार बनी हुई है. ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के मुताबिक धुरंधर 2 ने रविवार 22 मार्च शाम 6 बजे तक भारत में ₹79.57 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. इससे इसका कुल घरेलू कलेक्शन बढ़कर ₹418.84 करोड़ नेट हो गया है और यह आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है. इसका मतलब है कि फिल्म ने आमिर खान की दंगल के घरेलू कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है, जिसने सात सालों तक यह ऑल-टाइम रिकॉर्ड अपने नाम रखा था. दंगल ने 2016-17 में ₹387 करोड़ नेट कमाए थे.

पेड प्रीव्यू से कमाए 43 करोड़

धुरंधर 2 ने सिर्फ अपने प्रीमियर से ही ₹43 करोड़ कमाए और गुरुवार को इसकी ओपनिंग ₹102.55 करोड़ की रही. शुक्रवार को फिल्म ने ₹80.72 करोड़ कमाए. शनिवार 21 मार्च का दिन फिल्म के लिए जबरदस्त रहा, जिसमें 20,917 शो में 81.6% सीटें भरी रहीं. धुरंधर 2 ने उस दिन ₹113 करोड़ का कलेक्शन किया. रविवार 22 मार्च को, फिल्म ने अब तक 8326 शो में 77.4% सीटें भरने का रिकॉर्ड बनाया है और ट्रेड विश्लेषकों का अंदाजा है कि यह शनिवार से भी बेहतर परफॉर्म करेगी.

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धुरंधर 2: कोई कर रहा तारीफ तो कोई उठा रहा सवाल

धुरंधर 2 को लेकर सेलेब्रिटीज की राय बंटी हुई है. कुछ लोग आदित्य और रणवीर की फिल्म बनाने के लिए तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इसकी आलोचना कर रहे हैं. महेश बाबू ने फिल्म को 'शानदार' बताया, जबकि अल्लू अर्जुन ने लिखा कि यह फिल्म 'स्वैग के साथ देशभक्ति' है. शिल्पा शेट्टी ने रणवीर की एक्टिंग की तारीफ की और उन्हें 'बब्बर शेर' कहा. ऋषभ शेट्टी ने इसे 'रॉ, दिलचस्प और असरदार' बताया.

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रेणु देसाई, एस.एस. राजामौली, आर. सरथकुमार, राम चरण, राकेश रोशन और अन्य लोगों ने भी इस सीक्वल की तारीफ की. फिल्म की आलोचना करने वालों में एक्ट्रेस और पूर्व राजनेता रम्या भी शामिल हैं, जिन्होंने इसे 'प्रमोशन' करार दिया. प्रकाश राज, लेखक देवदत्त शाजी और अन्य लोगों ने भी इसकी आलोचना की.

बता दें कि 'धुरंधर 2' को आदित्य धर ने लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है. इसमें रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर. माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा, दानिश पंडोर और मानव गोहिल ने अभिनय किया है. यह सीक्वल हिंदी और सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं में रिलीज हुआ.