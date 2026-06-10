डॉन 3 छोड़ने के बाद 45 करोड़ की मांग पर भड़के एमी विर्क, बोले- हिट होते ही याद आए रणवीर, फ्लॉप के टाइम कहां थे?

रणवीर सिंह और फिल्म ‘डॉन 3' को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में है. इस बार अभिनेता के समर्थन में पंजाबी स्टार एमी विर्क सामने आए हैं. एमी ने साफ कहा कि उन्हें नहीं लगता कि रणवीर सिंह ने कोई गलती की है. उन्होंने यह भी कहा कि जब अभिनेता का करियर मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तब फिल्म को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई. लेकिन जैसे ही रणवीर की नई फिल्म ‘धुरंधर' को सफलता मिली, विवाद और पैसों की मांग की बातें सामने आने लगीं. एमी के इस बयान के बाद एक बार फिर डॉन 3 और उससे जुड़े विवाद पर चर्चा तेज हो गई है.

एमी विर्क ने क्यों किया रणवीर का बचाव?

एक इंटरव्यू के दौरान एमी विर्क ने कहा कि वह इस मामले की हर जानकारी नहीं जानते, लेकिन रणवीर सिंह को करीब से देखने के बाद उन्हें विश्वास है कि अभिनेता गलत नहीं हो सकते. एमी ने कहा कि किसी भी कलाकार के करियर में उतार-चढ़ाव आते हैं. जब रणवीर की कुछ फिल्में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रही थीं, तब फिल्म की शूटिंग शुरू की जा सकती थी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उनका मानना है कि अब जब अभिनेता की नई फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, तब विवाद को लेकर चर्चा होना कई सवाल खड़े करता है. एमी ने यह भी कहा कि इतने बड़े आर्थिक दावे और कानूनी लड़ाइयां अक्सर लंबे समय तक चलती हैं.

‘धुरंधर' की सफलता का भी किया जिक्र

एमी विर्क ने बातचीत के दौरान रणवीर सिंह के साथ हुई निजी चर्चा का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि जब ‘धुरंधर' का ट्रेलर रिलीज हुआ था, तब रणवीर काफी भावुक थे. अभिनेता ने उन्हें बताया था कि उन्होंने इस फिल्म के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा दी है और उन्हें इससे काफी उम्मीदें हैं. एमी ने उस समय रणवीर को हौसला दिया था और कहा था कि उनकी जिंदगी में आई नई खुशियां उनके लिए अच्छा समय लेकर आएंगी. एमी का मानना है कि इसके बाद चीजें रणवीर के पक्ष में जाती नजर आईं और दर्शकों ने भी उनके काम को पसंद किया.

आखिर क्या है डॉन 3 से जुड़ा पूरा मामला?

डॉन फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म ‘डॉन 3' का ऐलान काफी समय पहले किया गया था. इस प्रोजेक्ट को लेकर दर्शकों में भी उत्साह था. रणवीर सिंह को फिल्म का नया चेहरा बनाया गया था और फरहान अख्तर इसके निर्देशन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. हालांकि बाद में खबरें आईं कि रणवीर सिंह ने फिल्म से खुद को अलग कर लिया. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अभिनेता और मेकर्स के बीच मतभेद थे. वहीं यह भी कहा गया कि फिल्म की तैयारियों पर पहले ही काफी खर्च किया जा चुका था, जिससे प्रोडक्शन टीम को नुकसान हुआ.

45 करोड़ रुपये की मांग ने बढ़ाई चर्चा

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म से अलग होने के बाद मेकर्स की तरफ से रणवीर सिंह से नुकसान की भरपाई की मांग की गई. दावा किया गया कि यह राशि करीब 45 करोड़ रुपये थी. वहीं दूसरी ओर खबरें यह भी रहीं कि अभिनेता इस मांग से सहमत नहीं थे. हालांकि अब तक इस पूरे मामले पर आधिकारिक रूप से कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है. लेकिन एमी विर्क के बयान ने इस विवाद को फिर सुर्खियों में ला दिया है.

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