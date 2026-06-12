रामायण के लक्ष्मण ने दिखाई आलीशान फार्म की झलक, खेतों में उगाई फल, सब्जियों से लेकर काजू, वीडियो वायरल

टीवी के सबसे चर्चित शो 'रामायण' में लक्ष्मण बनकर करोड़ों दिलों में जगह बनाने वाले सुनील लहरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वजह कोई टीवी शो या फिल्म नहीं, बल्कि उनकी खेती है. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में सुनील लहरी अपने फार्महाउस की सैर कराते नजर आए. वीडियो में उन्होंने वो सब दिखाया, जिसे देखकर फैंस भी हैरान रह गए. कभी स्क्रीन पर धनुष-बाण संभालने वाले सुनील अब खेतों में फसलें संभाल रहे हैं. उनकी मेहनत और प्रकृति से जुड़ाव देखकर लोग खूब तारीफ कर रहे हैं.
खेतों में उगाईं ढेर सारी फल और सब्जियां
सुनील लहरी ने अपने वीडियो में बताया कि उनके फार्महाउस में कई तरह की फल और सब्जियां उगाई जा रही हैं. पालक, मेथी, टमाटर, हरी मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च के साथ-साथ उन्होंने तरबूज, केला, पपीता और काजू भी उगाए हैं. इतनी सारी फसलें देखकर फैंस को भी यकीन नहीं हुआ कि ये सब उनके अपने खेत में तैयार हुआ है.
युवान के साथ खेत में अच्छा समय बिताया, उसने खेती और खाने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों, सब्जियों और फलों के उत्पादन के बारे में बहुत कुछ सीखा। ये युवा पीढ़ी को शुरुआत से ही समझना चाहिए।— Sunil lahri (@LahriSunil) May 20, 2026
Had a great time at the farm with Yuvaan & family,he learnt a lot about farming n growing foods pic.twitter.com/IxtR1qOvkH
ये भी पढ़ें- संभावना सेठ 45 की उम्र में बनीं मां, परिवार ने जुड़वा बच्चों का किया ग्रैंड वेलकम, 10 साल की मन्नत पूरी हुई तो निकले आंसू
खुद खेतों में उतरकर करते हैं काम
वीडियो की सबसे खास बात ये रही कि सुनील लहरी सिर्फ फसलें दिखाते नहीं दिखे, बल्कि खेतों में काम करते भी नजर आए. वो मोरिंगा तोड़ते दिखाई दिए और बड़े गर्व से अपनी खेती के बारे में बताते रहे. उन्होंने कहा कि उनके खेत में उगाई गई सारी चीजें ऑर्गेनिक हैं. यही वजह है कि उन्हें खेती करना बेहद पसंद है.
फैंस भी रह गए हैरान
सुनील लहरी का ये अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. वीडियो पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं और उनकी मेहनत की तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि स्टारडम मिलने के बाद भी सुनील लहरी का जमीन से जुड़ाव काबिल-ए-तारीफ है.
एक तीर से तीन लक्ष्य,खाद्य पदार्थ सस्ते, बेरोजगारी कुछ हद तक पर कम और बंजर पड़ी जमीन का सद उपयोग..— Sunil lahri (@LahriSunil) May 29, 2026
Three targets with one arrow: cheap food, reduced unemployment to some extent and proper use of barren land. pic.twitter.com/vqumGILODA
सादगी भरी जिंदगी जीना पसंद है
सुनील लहरी लंबे समय से एक्टिंग से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए फैंस से जुड़े रहते हैं. वो अक्सर अपने परिवार, फार्महाउस और रोजमर्रा की जिंदगी की झलक दिखाते रहते हैं. उनका सादा अंदाज और प्रकृति के करीब रहने का तरीका लोगों को काफी पसंद आता है.
ये भी पढे़ं- 2 घंटे 8 मिनट की मूवी बनीं नेटफ्लिक्स पर नंबर वन, प्रियंका चोपड़ा भी हुईं फैन, कहा- समझदारी से बनाई गई फिल्म
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं