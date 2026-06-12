रणवीर सिंह की धुरंधर ही नहीं भोजपुरी धुरंधर को देख करोड़पति हुए मेकर्स, यूट्यूब पर इतने लाख लोगों ने देखी फिल्म

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 2025 की और 'धुरंधर 2' 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक रही है. इन दोनों ही फिल्मों ने सिनेमाघरों में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. फिल्म 'धुरंधर' ने ना केवल रणवीर सिंह की बल्कि भोजपुरी फिल्ममेकर्स की किस्मत को भी बदल डाला है. दरअसल बॉलीवुड की 'धुरंधर' के चक्कर में भोजपुरी फिल्म 'धुरंधर' को यूट्यूब पर जमकर देखा गया है. इस बात की जानकारी भोजपुरी 'धुरंधर' के एक्टर रवि किशन ने दी है.

भोजपुरी धुरंधर

दरअसल शुक्रवार 12 जून को धमाल 4 का ट्रेलर रिलीज हुआ. इस फिल्म में रवि किशन भी नजर आने वाले हैं. धमाल 4 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में NDTV के एक जर्नलिस्ट के पूछे सवाल पर रवि किशन ने बताया कि रणवीर सिंह की फिल्म को लेकर बने माहौल का फायदा उनकी पुरानी भोजपुरी फिल्म 'धुरंधर' को भी मिल गया. रवि किशन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि लोग रणवीर सिंह वाली 'धुरंधर' को खोजते-खोजते उनकी भोजपुरी 'धुरंधर' देखने पहुंच गए और इस वजह से फिल्म के राइट्स रखने वाले लोग करोड़पति बन गए. यूट्यूबर पर भोजपुरी धुरंधर को कुल 225,823 व्यूज मिल चुके हैं.

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13 साल पुरानी भोजपुरी धुरंधर फिर चर्चा में

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रवि किशन ने कहा, 'मेरी जिंदगी में ऐसे धूम-धड़ाके होते रहते हैं. मैंने भी एक फिल्म की थी 'धुरंधर'. वो भी धमाल वाले जॉनर की थी, लेकिन भोजपुरी में थी और उसका अलग बजट था. अब लोगों ने रणबीर की धुरंधर को देखने के चक्कर में या उसके ट्रेंड में मेरी वाली धुरंधर भी जमकर देख ली. थैंक यू सो मच. इस बहाने जिसके पास भी उसके राइट्स हैं वो करोड़पति हो गए.' उनका ये बयान सुनकर वहां मौजूद लोग भी हंस पड़े. आपको बता दें कि रवि किशन की भोजपुरी फिल्म 'धुरंधर' साल 2013 में रिलीज हुई थी. एक्शन और ड्रामा से भरपूर इस फिल्म में रवि किशन ने मुख्य भूमिका निभाई थी.

धमाल का हिस्सा बनकर खुश हैं रवि किशन

रवि किशन ने 'धमाल 4' को लेकर भी अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि जिंदगी का ये दौर उनके लिए बेहद मजेदार है. उन्होंने बताया कि पहले वो 'धमाल' फिल्में देखा करते थे और अब खुद इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बन गए हैं. रवि किशन के मुताबिक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें काफी मजा आया और पूरी टीम के साथ काम करने का अनुभव शानदार रहा.

कब रिलीज होगी धमाल 4

इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी 'धमाल 4' इस पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है. फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा और रवि किशन समेत कई कलाकार नजर आएंगे.