धुरंधर 2 में बनी रणवीर सिंह की मां, कौन है मधुरजीत सरघी? दीपिका पादुकोण और बॉर्डर-2 से है खास कनेक्शन

Dhurandhar 2: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का टीजर और ट्रेलर रिलीज हुआ तो दर्शकों के मन में कई सवाल थे. हर किसी को यह साफ नहीं था कि जसकीरत सिंह रंगी की असली कहानी को फिल्म में दिखाने के पीछे असली वजह क्या है. कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि जसकीरत सिंह रंगी की कहानी का आज के समय में होने वाली घटनाओं पर क्या असर पड़ा होगा. कुछ लोगों को लगा कि शायद ऐसा सिर्फ फिल्म को और ज्यादा इमोशनल बनाने के लिए किया गया है. खैर फिल्म देखने के बाद हमें समझ आया कि जसकीरत सिंह रंगी और उनके परिवार के बारे में जानना, और उनके दुखद अतीत को समझना कितना जरूरी है. खासतौर पर वो एक्ट्रेस जिसने फिल्म के इस हिस्से को यादगार बना दिया, वह हैं मधुरजीत सरघी, जिन्होंने 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह (जसकीरत सिंह रंगी) की ऑन-स्क्रीन मां का किरदार निभाया है.

कौन हैं मधुरजीत सरघी?

मधुरजीत सरघी का जन्म हरजीत सिंह और तेजिंदर कौर के घर हुआ था. जहां मधुरजीत के पिता हरजीत एक PhD स्कॉलर, दूरदर्शन के पूर्व कर्मचारी और पंजाबी फिल्ममेकर हैं, वहीं उनकी मां एक रिटायर्ड प्रोफेसर, गीतकार और स्क्रीनराइटर हैं. ऐसे माता-पिता के साथ, जिन्हें सिनेमा की गहरी समझ थी, उनका एक्टिंग में दिलचस्पी होना लाजमी था. जालंधर से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन करने वाली मधुरजीत सरघी ने कॉलेज के दिनों से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी. इसी दौरान उन्होंने थिएटर को और ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था. फिल्म 'छपाक' में एसिड अटैक सर्वाइवर मालती (दीपिका पादुकोण) की वकील - अर्चना बजाज - के तौर पर उनकी शानदार एक्टिंग की तारीफ फैन्स और क्रिटिक्स दोनों ने की थी.

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किसकी पत्नी हैं मधुरजीत सरघी?

मधुरजीत सरघी ने अपने बचपन के दोस्त अनुराग सिंह से शादी की है. अनुराग सिंह फिल्म 'बॉर्डर 2' के डायरेक्टर हैं. उन्होंने 'केसरी', 'जट्ट एंड जूलियट', 'जट्ट एंड जूलियट 2', 'डिस्को सिंह', 'पंजाब 1984' और 'जुगजुग जीयो' जैसी कई दूसरी फिल्में भी डायरेक्ट की हैं. मधुरजीत और अनुराग दोनों की मां यूनिवर्सिटी में एक ही डिपार्टमेंट में काम करती थीं. एक इंटरव्यू में मधुरजीत सरघी ने बताया था कि जब उनका जन्म हुआ, तब अनुराग तीन साल के थे और वह अपनी मां के साथ उन्हें देखने हॉस्पिटल आए थे.

'धुरंधर 2' के सबसे इमोशनल सीन में मधुरजीत सरघी

पाकिस्तान में अपना मिशन पूरा करने के बाद हमजा भारत लौट आता है और अजय सान्याल (आर. माधवन) से मिलता है. इसके बाद वह एक फैसला लेता है और अपने परिवार से मिलने के लिए पठानकोट वापस चला जाता है. जसकीरत के भेष में, वह अपनी मां और बहन को दूर से देखता है. वह अपने जज्बात रोक नहीं पाता. जब वह उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं. लेकिन वह उनसे बिना मिले ही वहां से चले जाने का फैसला करता है.

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यहां जो बात सबसे ज्यादा दिल को छूती है, वह यह है कि जसकीरत ने क्या-क्या खो दिया है. जसकीरत ने सिर्फ पठानकोट में अपना घर ही नहीं छोड़ा था. उसे पाकिस्तान में अपनी पत्नी और बेटे को भी छोड़ना पड़ा था और भारत में, अपनी मां और बहन के इतने करीब होने के बावजूद, वह उनसे मिल नहीं पाता. ऐसा लगता है जैसे उसका अतीत उसे एक बार फिर से पीछे खींच रहा हो.