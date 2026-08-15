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15 अगस्त को रिलीज हुई थी फिल्म,3 दिन थिएटर खाली, 6 साल चली और 3 साल रही एडवांस बुकिंग, ब्लैक में बिके थे टिकट

15 अगस्त को 51 साल पहले एक फिल्म आई जो रिलीज के बाद ऐसी फ्लाप हुई कि 3 दिनों तक एक भी टिकट नहीं बिका, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में इतिहास रच दिया.

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15 अगस्त को रिलीज हुई थी फिल्म,3 दिन थिएटर खाली, 6 साल चली और 3 साल रही एडवांस बुकिंग, ब्लैक में बिके थे टिकट
3 दिनों तक खाली रहे थिएटर, इसके बाद 6 सालों तक सिनेमाघरों से उतरी नहीं
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में फिल्में रिलीज होती हैं, और उनकी कमाई से ही और सिनेमाघरो में बुकिंग से ही पता लग जाता है कि वो दर्शकों को कितनी पसंद आई है. बात करें 70 से 90 के दशक की तो उस दौर पर कई ऐसी फिल्में आई जिनके रिलीज होने पर उनको आडियंस नहीं मिली. लेकिन बाद में इन फिल्मों ने अपना ऐसा जादू चलाया कि वो थिएटर्स में सालों तक लगी रहीं. आज हम आपको एक ऐसी ही कल्ट फिल्म के बारे में बताएंगे जिसे हिंदी सिनेमी की कल्ट क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है. 

51 साल पहले 15 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म

साल 1975 यानि अब से लगभग 51 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर 15 अगस्त के दिन फिल्म रिलीज हुई 'शोले'. फिल्म जब रिलीज हुई तो लगभग 3 दिनों तक इसको देखने के लिए थिएटर में लोग नहीं आए. जिसको लेकर के टीम की कास्ट और मेकर्स काफी परेशान हो गए थे. लेकिन 3 दिन बाद फिल्म की किस्मत ऐसी बदली की हर कोई हैरान रह गया. इस फिल्म ने ऐसा जादू चलाया कि तीन साल तक इसकी एडवांस बुकिंग चली और रिलीज के छह साल बाद भी लोग इसको देखने के लिए सिनेमाघरों मे जाते रहे. 

इस फिल्म में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अमजद खान और संजीव कुमार जैसे एक्टर्स नजर आए थे. इस फिल्म ने 3 दिन बाद ऐसा कर दिया कि इसका नाम इतिहास में दर्ज हुआ. 

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एक्टर ने बताया डिप्रेशन में आ गए थे एक्टर

फिल्म में जेलक का किरदार निभाने वाले असरानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो जब जुहू के थिएटर में दोपहर 3 बजे वाला शो देखने गए तो थिएटर खाली पड़ा था. पहला दिन निकल गया इसी तरह 2 दिन और निकल गए. इसके बाद वो फिल्म के दूसरे कलाकारों से मिले और सब यही सोच रहे थे कि आखिर फिल्म चली क्यों नही?

तीसरे दिन बदली थी किस्मत

असरानी ने बताया कि 2 दिन तक सिनेमाघर खाली पड़े थे. लेकिन तीसरे दिन रमेश सिप्पी की फिल्म शोले की किस्मत बदली और इस फिल्म ने इतिहास रच दिया. 6 साल तक फिल्म लगातार सिनेमाघरों मे लगी रही. इतना ही नहीं फिल्म की 3 साल तक की एडवांस बुकिंग भी हो गई थी. 

इस फिल्म ने अपनी कमाई से कई नए रिकॉर्ड बनाए. इस फिल्म के हर किरदार को लोगों ने पसंद किया जो सालों बाद भी लोगों को मुहजुबानी याद है. बसंती की धन्नो, वीरू और जय की जोड़ी तो सालों बाद भी लोगों के दिलों मे जगह बनाए हुए है.

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