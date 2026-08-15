25 साल पुराना वो गाना, जिसमें गांव की गलियों सा था देसी रंग, माधुरी-मनीषा में हुई थी टक्कर, अलका याग्निक की आवाज ने बनाया सुपरहिट

साल 2001 में आई फिल्म ‘लज्जा' अपने दमदार कंटेंट के साथ-साथ शानदार गानों के लिए भी याद की जाती है. इसी फिल्म का एक गाना ऐसा था, जिसमें देसी रंग, चुलबुली अदाएं और जबरदस्त डांस देखने को मिला. गाने के बोल थे ‘बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल'. अलका याग्निक की आवाज, अनु मलिक का संगीत और समीर के बोल ने इस गाने को खास बना दिया. गाने में माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला की मौजूदगी ने इसकी चमक और बढ़ा दी. आज 25 साल बाद भी जब यह गाना बजता है तो इसकी धुन और देसी अंदाज लोगों को झूमने पर मजबूर कर देता है.

माधुरी और मनीषा की शानदार मौजूदगी

‘बड़ी मुश्किल' की सबसे खास बात इसका देसी अंदाज था. गाने में माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला नजर आई थीं. दोनों की अदाएं और डांस गाने को अलग पहचान देते हैं. फिल्म में माधुरी ने जानकी और मनीषा ने वैदेही का किरदार निभाया था.

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माधुरी को बॉलीवुड की बेहतरीन डांसर्स में गिना जाता है और इस गाने में भी उनकी खास अदाएं देखने को मिलीं. वहीं मनीषा की मौजूदगी ने गाने में एक अलग रंग जोड़ा. इससे पहले मनीषा को ‘दिल तो पागल है' में माधुरी के साथ काम करने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी.

अलका की आवाज और अनु मलिक का संगीत

‘बड़ी मुश्किल' को अलका याग्निक ने अपनी आवाज दी थी. इसके बोल गीतकार समीर ने लिखे और संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था. गाने में कंगना, झुमका और पायल जैसे पारंपरिक गहनों का जिक्र है. इसके बोल और धुन दोनों मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं, जिसमें गांव-कस्बे की गलियों और देसी मेलों जैसा रंग महसूस होता है. यही वजह है कि गाना फिल्म की कहानी से अलग भी अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा.

‘लज्जा' से जुड़ा दिलचस्प ट्रिविया

राजकुमार संतोषी की ‘लज्जा' सिर्फ एक डांस और मनोरंजन वाली फिल्म नहीं थी. कहानी महिलाओं की जिंदगी, सामाजिक दबाव और पितृसत्तात्मक सोच पर सवाल उठाती थी. फिल्म में चार प्रमुख महिला किरदारों के नाम वैदेही, जानकी, रामदुलारी और मैथिली रखे गए थे, जो सीता के अलग-अलग नाम हैं. यह फिल्म के विषय से जुड़ा एक खास संदेश था. फिल्म में मनीषा कोइराला, माधुरी दीक्षित, रेखा और महिमा चौधरी के साथ अजय देवगन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और डैनी डेंजोंगपा जैसे कलाकार भी थे.

एक और दिलचस्प बात यह है कि ‘लज्जा' के ज्यादातर गानों का संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था, जबकि फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इलैयाराजा ने दिया था. ‘बड़ी मुश्किल' के लिए अलका याग्निक की आवाज और अनु मलिक का संगीत आज भी इस गाने को 2000 के दशक के सबसे यादगार डांस नंबर्स में शामिल करता है.

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