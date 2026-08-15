जब न स्क्रिप्ट थी, न कास्ट और न ही शूटिंग शुरू हुई थी, तब आवारापन 2 को लेकर विशेष भट्ट ने की थी बड़ी भविष्यवाणी

जब न स्क्रिप्ट तैयार थी, न कास्ट तय हुई थी और न ही फिल्म का एक भी फ्रेम शूट हुआ था, तब एक शख्स को पूरा यकीन था कि ‘आवारापन' एक फ्रेंचाइजी बन सकती है. वह शख्स थे निर्माता विशेष भट्ट. 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ‘आवारापन 2' ने भारत में ₹23.4 करोड़ की नेट ओपनिंग दर्ज की है. यह इमरान हाशमी के करियर की अब तक की सबसे बड़ी सोलो-हीरो ओपनिंग है. फिल्म की इस शानदार शुरुआत ने विशेष भट्ट के उस विश्वास को भी सही साबित किया है, जो उन्होंने इस कहानी और इसके किरदार को लेकर लंबे समय से कायम रखा था.

दरअसल, ‘आवारापन 2' के बनने की कहानी फिल्म की कहानी से अलग नहीं है. जब विशेष भट्ट ने पहली बार इमरान हाशमी के सामने इस फिल्म का विचार रखा, तब खुद इमरान भी इसे लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे. शुरुआती बातचीत के दौर में कोई भी इस सीक्वल को लेकर प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार नहीं था. ऐसे वक्त में विशेष भट्ट का दृढ़ विश्वास सबसे बड़ा आधार बना. उन्हें भरोसा था कि शिवम पंडित की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और इस किरदार के पास कहने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है. इसी विश्वास ने धीरे-धीरे पूरी टीम को एक साथ लाया.

विशेष भट्ट ने फिल्म की क्रिएटिव नींव तैयार की, जिसे लेखक बिलाल सिद्दीकी ने अपनी भाषा और कहानी के जरिए आकार दिया. इसके बाद निर्देशक नितिन कक्कड़ ने इस विजन को पर्दे पर उतारा. मुकेश भट्ट और विशेष फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत तथा विशेष भट्ट द्वारा निर्मित ‘आवारापन 2' अब दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म का ऑल-इंडिया थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पेन मरुधर के पास है.