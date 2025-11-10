कैसी है अब धर्मेंद्र की तबीयत, एक्टर की टीम ने दिया बड़ा हेल्थ अपडेट

बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. वह बीते कुछ वक्त से सामान्य स्वास्थ्य जांच के चलते अस्पताल में भर्ती हुए हैं. लेकिन सोमवार 10 नवंबर को ऐसी खबरें आईं कि उनकी हालत बिगड़ गई है और वह वेंटिलेटर पर हैं. हालांकि अब धर्मेंद्र की टीम की ओर से उनकी हेल्थ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. दिग्गज एक्टर की टीम ने एक बयान जारी कर बताया है कि धर्मेंद्र की हालत स्थिर बनी हुई है.

धर्मेंद्र की टीम ने अपने बयान में कहा, 'धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वह निगरानी में हैं. आगे के कमेंट और अपडेट उपलब्ध होने पर शेयर किया जाएगा. सभी से अनुरोध है कि उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करें और परिवार की निजता के अधिकार का सम्मान करें.' धर्मेंद्र की हालत नाजुक होने की खबर सामने आने के बाद उनका परिवार तुरंत ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे.

हेमा मालिनी, बॉबी देओल और सनी देओल अस्पताल पहुंचे हैं. आपको बता दें कि कुछ फैन क्लब अपने फेवरेट अभिनेता के ठीक होने के लिए पूजा कर रहे हैं. सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें कुछ फैन धर्मेंद्र की तस्वीर की पूजा करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो के कैप्शन में दावा किया गया है कि यह पूजा धर्मेंद्र के जल्द ठीक होने के लिए की जा रही है. एक हफ्ते से ज्यादा पहले धर्मेंद्र को सांस फूलने की समस्या हुई थी, तभी से वह अस्पताल में हैं. वहीं धर्मेंद्र की बिगड़ती हालत के बीच उनकी दूसरी पत्नी एक्ट्रेस हेमा मालिनी ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंची हैं. अस्पताल जाते हुए एक्ट्रेस का वीडियो भी सामने आया है.हेमा मालिनी के ब्रीच कैंडी अस्पताल जाने के वीडियो को सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने शेयर किया है.

