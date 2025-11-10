Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र की बिगड़ती तबीयत के बीच अस्पताल पहुंचीं हेमा मालिनी, वेंटिलेटर पर हैं सुपरस्टार

Dharmendra Health News Update: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत खराब हो गई है. एनडीटीवी को परिवार के सूत्रों ने बताया कि वह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं. एक हफ्ते से ज्यादा पहले उन्हें सांस फूलने की समस्या हुई थी, तभी से वह अस्पताल में हैं. वहीं धर्मेंद्र की बिगड़ती हालत के बीच उनकी दूसरी पत्नी एक्ट्रेस हेमा मालिनी ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंची हैं. अस्पताल जाते हुए एक्ट्रेस का वीडियो भी सामने आया है, जो वायरल हो रहा है.

हेमा मालिनी के ब्रीच कैंडी अस्पताल जाने के वीडियो को सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने शेयर किया है. इस उन्होंने धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर बड़ा अपडेट किया दै. अंग्रेजी वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा, 'हम उनके जल्द ठीक होने की उम्मीद कर रहे हैं.' 8 दिसंबर 2025 को धर्मेंद्र 90 वर्ष के हो जाएंगे. इस साल अप्रैल में उनकी आंख की ग्राफ्ट सर्जरी हुई थी. धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से अपने करियर की शुरुआत की. शुरुआत में 'अनपढ़', 'बंदिनी', 'अनुपमा' और 'आया सावन झूम के' जैसी फिल्मों में उन्होंने साधारण लोगों के किरदार निभाए.

फिर वे एक्शन और हास्य के बड़े सितारे बन गए. 'शोले', 'धरम वीर', 'चुपके चुपके', 'मेरा गांव मेरा देश' और 'ड्रीम गर्ल' जैसी हिट फिल्मों में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई. हाल ही में वे 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में शाहिद कपूर और कृति सेनन के साथ दिखे. उनकी आने वाली फिल्म 'इक्कीस' है, जिसमें अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं. यह फिल्म 25 दिसंबर को आएगी.

धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में बलराज साहनी, राज कपूर, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी जैसे पुराने सितारों के साथ काम किया. साथ ही रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, आलिया भट्ट जैसे नए कलाकारों के साथ भी स्क्रीन शेयर की. उनके चाहने वाले और फिल्म इंडस्ट्री उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रही है.