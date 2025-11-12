Dharmendra Discharged from Hospital: मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र, एंबुलेस से पहुंचे घर

Dharmendra Discharged from Hospital: धर्मेंद्र अस्पताल में डिस्चार्ज हो गए हैं. पिछले तीन-चार दिन से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी और उनकी सेहत को लेकर परिवार काफी परेशान था लेकिन अब धरम पाजी डिस्चार्ज होकर अस्पताल से घर आ गए हैं. एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र एक एम्बुलेंस में घर आए और उनके बेटे बॉबी देओल एम्बुलेंस के पीछे-पीछे गाड़ी में सवार थे. धरम पाजी के डिस्चार्ज होने के बाद अस्पताल ने बैरिकेडिंग हटा ली गई हैं. धर्मेंद्र जी को अस्पताल से सुबह 7 बजे छुट्टी दी गई. अब उनका इलाज घर पर ही चलेगा.

Dharmendra Health Live Updates: बुधवार सुबह 7 बजे धर्मेंद्र अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, घर पर चलेगा इलाज

बता दें कि धरम पाजी की सेहत को लेकर उनके करीबियों और फैन्स के बीच काफी चिंता का माहौल था. पिछले दो दिन से ब्रीच कैंडी अस्पताल में भी उन्हें मिलने वालों का तांता लगा हुआ था. शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा, आमिर खान समेत तमाम हस्तियां उनसे मुलाकात करने अस्पताल पहुंच रही थीं लेकिन उनके आईसीयू में भर्ती होने के चलते मुलाकात थोड़ी मुश्किल थी. ऐसे में सनी देओल और बॉबी देओल वहां लगातार मौजूद थे और सभी को धर्मेंद्र की हेल्थ अपडेट भी दे रहे थे.

धर्मेंद्र को लेकर दावा किया गया कि उनका निधन हो गया और इस तरह की तमाम अफवाहें उड़ने लगी थीं. इस पर ईशा देओल और हेमा मालिनी ने ऐसे सोशल मीडिया यूजर्स को लताड़ भी लगाई थी. अब धरम पाजी घर पर हैं और हमें उम्मीद है कि वे जल्द ही स्वस्थ होकर सोशल मीडिया पर वापसी करेंगे और अपने मजेदार वीडियो और शायरी हमारे साथ शेयर करेंगे.